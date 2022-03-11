Речь идет о двух крупнейших городах в Польше – Варшаве и Кракове . С начала войны в Украине, которую развязал Путин, в польскую столицу прибыло 200 тысяч украинцев, а Краков уже принял 100 тысяч. В целом украино-польскую границу с 24 февраля пересекло 1,5 миллиона беженцев.

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Это огромная организационная проблема для города. Проблема в том, что украинцы хотят остаться либо близко к границе, либо в больших городах, о которых они слышали – это в основном либо Варшава, либо Краков, – сказал один из чиновников Варшавы.

Между тем власти Кракова заявили, что на нужды украинских беженцев потрачено 14 миллионов злотых из фонда чрезвычайных ситуаций. А его годовой бюджет составляет 19 миллионов злотых.

Мы как город не можем принять больше людей, – в свою очередь заявила пресс-секретарь мэра Кракова Моника Хилашек.