Які макарони не варто купувати в польських магазинах: санітарна інспекція попереджає про токсини

Головний санітарний лікар Польщі попередив про виявлені токсини в партії житніх макаронів трьох видів. Продукт не можна вживати в їжу.

Мовиться про макарони марки Bartolini Eko. У санітарній інспекції заявили, органічні цільнозернові макарони містять шкідливий для здоров’я токсин, який виробляють грибки. За результатами досліджень, проведених Держсанепіднаглядом, у партії Bartolini Eko рівень охратоксину А був вищий за допустимий.

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У яких макаронах Bartolini виявили токсин

– це токсин, що виробляється грибами роду Aspergillus і Penicillium. Це згубно впливає на здоров'я людини.

Наявність шкідливого для здоров'я охратоксину А виявлено в трьох видах макаронних виробів Bartolini з однаковими номерами партій:

Паста Bartolini Eco 100% цільнозернове жито (органіка), оболонка №2, маса нетто 400 грамів;

Паста Bartolini Eco 100% цільне зерно жита (органіка), гнізда №4 (тальятеле), маса нетто 250 грамів;

Паста Bartolini Eco 100% цільнозернове жито (органіка), буравчик, маса нетто 400 грамів;

Мінімальна дата придатності: до червня 2024 року.



У макаронах Bartolini виявили токсин / Фото zdrowie.radiozet