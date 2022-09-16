Речь идет о макаронах марки Bartolini Eko . В санитарной инспекции заявили, что органические цельнозерновые макароны содержат вредный для здоровья токсин, который производят грибки. По результатам исследований, проведенных Госсанэпиднадзором, в партии Bartolini Eko уровень охратоксина А был выше допустимого.

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Охратоксин А – это токсин, производимый грибами рода Aspergillus и Penicillium. Это губительно влияет на здоровье человека.

В каких макаронах Bartolini обнаружили токсин

Наличие вредного для здоровья охратоксина А обнаружено в трех видах макаронных изделий Bartolini с одинаковыми номерами партий:

Паста Bartolini Eco 100% цельнозерновая рожь (органика), оболочка №2, масса нетто 400 грамм;

Паста Bartolini Eco 100% цельное зерно ржи (органика), гнезда №4 (тальятель), масса нетто 250 граммов;

Паста Bartolini Eco 100% цельнозерновая рожь (органика), буравчик, масса нетто 400 грамм;

Минимальная дата годности: до июня 2024 года.