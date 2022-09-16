Речь идет о макаронах марки Bartolini Eko. В санитарной инспекции заявили, что органические цельнозерновые макароны содержат вредный для здоровья токсин, который производят грибки. По результатам исследований, проведенных Госсанэпиднадзором, в партии Bartolini Eko уровень охратоксина А был выше допустимого.
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В каких макаронах Bartolini обнаружили токсин
Наличие вредного для здоровья охратоксина А обнаружено в трех видах макаронных изделий Bartolini с одинаковыми номерами партий:
- Паста Bartolini Eco 100% цельнозерновая рожь (органика), оболочка №2, масса нетто 400 грамм;
- Паста Bartolini Eco 100% цельное зерно ржи (органика), гнезда №4 (тальятель), масса нетто 250 граммов;
- Паста Bartolini Eco 100% цельнозерновая рожь (органика), буравчик, масса нетто 400 грамм;
Минимальная дата годности: до июня 2024 года.
В макаронах Bartolini обнаружили токсин / Фото zdrowie.radiozet