У банкоматах Польщі встановлені ліміти на зняття готівки: скільки можна зняти

Українці у Польщі нерідко потребують зняти готівку з картки у банкоматах. В цьому разі слід знати, що в польських банках встановлені ліміти на зняття готівки.

Тому розповідаємо, яку мінімальну суму можна отримати з банкоматів найпопулярніших польських банків та які є ліміти у знятті готівки.

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Скільки коштів можна зняти в банкоматах Польщі

PEKAO

Денний ліміт на зняття готівки – 1 000 злотих. Протягом місяця можна зняти не більше 5 000 злотих. За бажанням клієнта денний ліміт можна збільшити до 3 000 злотих.

MBANK

Ліміт готівки в банкоматі Mbank сягає 10 000 злотих. Це максимальна межа, яку не можна збільшити. Під час однієї операції можна зняти не більше 4 000 злотих.

SANTANDER

Добовий ліміт зняття коливається від 2 до 15 000 злотих. При цьому максимальна кількість транзакцій на день не може перевищувати 10 000.

PKO BP

Ліміт зняття з кредитної картки коливається від 600 до 15 000 злотих. Водночас стандартний ліміт, встановлений банком, становить 5 000 злотих.

Клієнти, які виводять готівку через систему мобільних платежів BLIK, можуть зняти від 3 000 до 20 000 злотих після встановлення відповідного ліміту.

MILLENIUM

Денний ліміт зняття готівки становить від 2 до 20 000 злотих.

EURONET

Наразі мережа Euronet має єдиний ліміт зняття готівки в розмірі 800 злотих у всіх банкоматах і депозитних автоматах Euronet Polska за кожну операцію з картки, безконтактну транзакцію та транзакцію BLIK.

CREDIT AGRICOLE

Банк не встановлює верхнього ліміту – клієнт сам встановлює місячний і денний ліміт. Зняття через систему мобільних платежів BLIK можливе не більше, ніж на 5 000 злотих.

ING

Ліміт становить 10 000 злотих та клієнт не може збільшити цю суму.

Українці активно купують квартири в Польщі

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, з 1 січня по 14 листопада 2022 року іноземці купили в Польщі 9 900 квартир. Дані також підтверджують, що громадяни України є явними лідерами щодо купівлі нерухомості в Польщі.

Частина українців, мабуть, сприйняла купівлю квартири в Польщі як можливість інвестувати ризикований капітал на безпечному ринку. З майже 10 тисяч проданих торік квартир українці придбали аж 4 275.