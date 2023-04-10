Поэтому рассказываем, какую минимальную сумму можно получить из банкоматов самых популярных польских банков и какие лимиты в снятии наличных.

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Сколько денег можно снять в банкоматах Польши

PEKAO

Дневной лимит на снятие наличных – 1 000 злотых. В течение месяца можно снять не более 5 000 злотых. По желанию клиента дневной лимит можно увеличить до 3 000 злотых.

MBANK

Лимит наличных денег в банкомате Mbank составляет 10 000 злотых. Это максимальный предел, который нельзя увеличить. Во время одной операции можно снять не более 4 000 злотых.

SANTANDER

Суточный предел снятия колеблется от 2 до 15 000 злотых. При этом максимальное количество транзакций в день не может превышать 10 000.

PKO BP

Лимит снятия с кредитной карты колеблется от 600 до 15 000 злотых. В то же время стандартный лимит, установленный банком, составляет 5 000 злотых.

Клиенты, которые выводят наличные деньги через систему мобильных платежей BLIK, могут снять от 3 000 до 20 000 злотых после установления соответствующего лимита.

MILLENIUM

Дневной лимит снятия наличных составляет от 2 до 20 000 злотых.

EURONET

В настоящее время у сети Euronet есть единый лимит снятия наличных в размере 800 злотых во всех банкоматах и депозитных автоматах Euronet Polska за каждую операцию с карты, бесконтактную транзакцию и транзакцию BLIK.

CREDIT AGRICOLE

Банк не устанавливает верхний лимит – клиент сам устанавливает месячный и дневной предел. Снятие через систему мобильных платежей BLIK возможно не более чем на 5 000 злотых.

ING

Лимит составляет 10 000 злотых и клиент не может увеличить эту сумму.

Украинцы активно покупают квартиры в Польше

По данным Министерства внутренних дел и администрации, с 1 января по 14 ноября 2022 года иностранцы купили в Польше 9 900 квартир. Данные также подтверждают, что граждане Украины являются явными лидерами по покупке недвижимости в Польше.

Часть украинцев, вероятно, восприняла покупку квартиры в Польше как возможность инвестировать рискованный капитал на безопасном рынке. Из почти 10 тысяч проданных в прошлом году квартир украинцы приобрели 4 275.