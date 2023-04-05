Перед осінніми парламентськими виборами однією з головних тем в країні залишається житло та можливість отримання пільгових кредитів на його придбання. І в той час, коли більшість поляків мають труднощі з купівлею квартири, деякі іноземці заводять власне житло в Польщі. Лише минулого року було заключено майже 10 тисяч таких угод.

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Українці активно купують квартири в Польщі

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, з 1 січня по 14 листопада 2022 року іноземці купили в Польщі 9900 квартир. Крім цього, дані міністерства також підтверджують, що громадяни України є явними лідерами щодо купівлі нерухомості в Польщі.

Частина українців, мабуть, сприйняла купівлю квартири в Польщі як можливість інвестувати ризикований капітал на безпечному ринку. З майже 10 тисяч проданих торік квартир українці придбали аж 4275.

На другому місці опинилися німці, які придбали 1118 квартир, а трійку замикають білоруси – вони купили 889 квартир на польському ринку.

Нерухомість в Польщі купують, зокрема, громадяни Сенегалу, Туркменістану, Тайваню, Нової Зеландії чи Перу.