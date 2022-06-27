В які країни Європи можна поїхати, якщо 90 днів безвізу закінчилися

За правилами, перебувати на території Шенгенської зони можна 90 днів. Втім, у багатьох осіб цей термін вже вичерпаний. Тому вони дедалі частіше задумуються про те, де можна залишатися легально по безвізовому режиму.

Куди в Європі можна поїхати, не витрачаючи безвізові дні

Так, нещодавно чотири країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони, збільшили тривалість терміну перебування для українських біженців. Туди можна поїхати абсолютно легально, додатково до 90 днів європейського безвізу.

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Країни, які надають додаткові 90 днів до безвізу:

Хорватія

Румунія

Болгарія

Кіпр

Перебувати в цих країнах можна тільки за наявності біометричного паспорта. Важливою умовою також є відсутність тимчасового захисту в одній з країн ЄС.

Термін перебування з туристичною метою в цих країнах не буде врахований при підрахунку безвізового періоду в 90 днів в межах Шенгену, а правило 90 / 180 днів працює для кожної держави окремо.

Так, українці можуть легально виїхати із країни перебування ЄС за одним із цих напрямків. Це не порушуватиме закону і не додаватиметься до безвізових днів, проведених в країні ЄС, адже враховуються тільки поїздки до країн Шенгенської зони.

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згідно з чинними правилами, незалежно від наявності посвідки на проживання в країні ЄС, громадяни України мають право залишати цю країну і перебувати в інших державах Шенгенської зони до 90 днів на кожні 180 днів. Втім, це не стосується вищезгаданих 4 країн.