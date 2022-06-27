Куда в Европе можно поехать, не тратя безвизовые дни

Так, недавно четыре страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону, увеличили продолжительность срока пребывания для украинских беженцев. Туда можно поехать абсолютно легально, вдобавок к 90 дням европейского безвиза.

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Страны, предоставляющие дополнительные 90 дней до безвиза:

Хорватия

Румыния

Болгария

Кипр

Находиться в этих странах можно только при наличии биометрического паспорта. Важным условием является также отсутствие временной защиты в одной из стран ЕС.

Срок пребывания с туристической целью в этих странах не будет учтен при подсчете безвизового периода в 90 дней в пределах Шенгена, а правило 90 / 180 дней работает для каждого государства в отдельности.

Так, украинцы могут легально уехать из страны пребывания ЕС по одному из этих направлений. Это не будет нарушать закон и не будет прилагаться к безвизовым дням, проведенным в стране ЕС, ведь учитываются только поездки в страны Шенгенской зоны.

Заметьте: согласно действующим правилам, независимо от наличия вида на жительство в стране ЕС, граждане Украины имеют право покидать эту страну и находиться в других государствах Шенгенской зоны до 90 дней на каждые 180 дней. Впрочем, это не касается вышеупомянутых 4 стран.

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