Куда в Европе можно поехать, не тратя безвизовые дни
Так, недавно четыре страны ЕС, не входящие в Шенгенскую зону, увеличили продолжительность срока пребывания для украинских беженцев. Туда можно поехать абсолютно легально, вдобавок к 90 дням европейского безвиза.
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Страны, предоставляющие дополнительные 90 дней до безвиза:
- Хорватия
- Румыния
- Болгария
- Кипр
Находиться в этих странах можно только при наличии биометрического паспорта. Важным условием является также отсутствие временной защиты в одной из стран ЕС.
Срок пребывания с туристической целью в этих странах не будет учтен при подсчете безвизового периода в 90 дней в пределах Шенгена, а правило 90 / 180 дней работает для каждого государства в отдельности.
Так, украинцы могут легально уехать из страны пребывания ЕС по одному из этих направлений. Это не будет нарушать закон и не будет прилагаться к безвизовым дням, проведенным в стране ЕС, ведь учитываются только поездки в страны Шенгенской зоны.
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