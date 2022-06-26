Так, стартував конкурс #WIZZYouWereHere ще 23 червня. А крайній термін, аби взяти у ньому участь, – сьогодні, 26 червня. Тож мерщій дізнавайтеся умови та поспішіть!

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Що відомо про конкурс #WIZZYouWereHere

Змагання відбуваються просто на борту рейсів, які вирушають з Варшави. У кишенях крісел пасажири можуть знайти фоторамки у стилі Polaroid. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зробити фотографію у рамці та опублікувати її до 26 червня на своїй сторінці в Instagram з позначкою @wizzair та хештегом #WIZZYouWereHere.



Wizz Air запустив конкурс #WIZZYouWereHere / Фото instagram

З основного: єдиними умовами, які дозволять взяти участь у конкурсі, є відкрита сторінка в Instagram та підписка на @wizzair. Головний приз – ваучер Wizz на суму 500 євро.

У Wizz Air ми завжди заохочуємо наших пасажирів збирати спогади про подорожі, тому ми раді запустити конкурс #WIZZYouWereHere цього літа. Це чудова нагода поділитися своїми улюбленими моментами в Instagram, а також шанс виграти ваучер Wizz Air. Ми з нетерпінням чекаємо на заявки,

– сказала Наташа Сігер-Сміт, старший бренд-менеджер Wizz Air.

Переможців буде обрано до 4 липня 2022 року. Представники компанії зв'яжуться зі щасливчиками в Instagram.

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