Неприємно вражає: які країни видали найбільше віз росіянам

Попри те, що росіяни не мають нічого спільного з цивілізованим світом, їм продовжують видавати візи для його відвідин. Про це свідчить вкрай невтішна статистика від Єврокомісії.

Росія – серед 5 країн, громадяни якої найактивніше хотіли шенгенські візи. Дуже дивно, адже вони мали б сидіти у своїй Росії 24 на 7 й не шукати можливості потрапити у цивілізований світ.

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Також до першої п'ятірки за кількістю заявок увійшли Китай, Туреччина, Індія та Марокко.

Які країни найактивніше видавали візи росіянам

Загалом росіяни, які скоюють геноцид українців, подали приблизно 520 тисяч заявок на візи. Їм відмовляли лише у 10,6% випадків.

Найчастіше візи росіянам видавали такі країни:

Італія (134 тисяч віз і лише 9,2 тисячі відмов);

Франція (99,5 тисячі віз і 9,5 тисячі відмов);

Іспанія (96,8 тисячі виданих віз).

Тим часом найбільше відмов росіяни отримали від:

Мальти (34,8%);

Естонії (31,7%);

Швеції (29,6%);

Австрії (26,4%);

Німеччини (20,5%).

До слова, деякі країни взагалі ухвалюють рішення не впускати на свою територію туристів з Росії. Дуже правильне рішення, нехай сидять вдома. Нещодавно відповідне рішення ухвалила Норвегія. Мовиться, що обмеження стосуються як росіян, які отримали візи від Норвегії до весни 2022, так і тих, хто має візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.