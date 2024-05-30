Россия – среди 5 стран, граждане которой активнее всего хотели шенгенские визы. Очень странно, ведь они должны сидеть в своей России 24 на 7 и не искать возможности попасть в цивилизованный мир.

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Также в первую пятерку по количеству заявок вошли Китай, Турция, Индия и Марокко.

Какие страны активнее всего выдавали визы россиянам

В общем россияне, которые совершают геноцид украинцев, подали примерно 520 тысяч заявок на визы. Им отказывали только в 10,6% случаев.

Чаще всего визы россиянам выдавали такие страны:

Италия (134 тысяч виз и только 9,2 тысячи отказов);

Франция (99,5 тысячи виз и 9,5 тысячи отказов);

Испания (96,8 тысячи выданных виз).

Между тем больше всего отказов россияне получили от:

Мальты (34,8%);

Эстонии (31,7%);

Швеции (29,6%);

Австрии (26,4%);

Германии (20,5%).

К слову, некоторые страны вообще принимают решение не впускать на свою территорию туристов из России. Очень правильное решение, пусть сидят дома. Недавно соответствующее решение приняла Норвегия. Говорится, что ограничения касаются как россиян, которые получили визы от Норвегии до весны 2022, так и тех, кто имеет визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.