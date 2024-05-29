В Іспанії станом на весну 2024 року тривають масштабні протести проти туристів. Почалося все з Канарських островів. А згодом естафету протестів прийняли Балеарські острови.

Зверніть увагу Літня відпустка з дітьми: як виїхати за кордон та які курорти обрати

Сотні жителів селища Бінібек-Велл заявили, що не хочуть, аби туристи гуляли біля їхніх будинків. Зокрема, мовиться про часові обмеження з 20:00 до 11:00. Аби мандрівники вже точно не увійшли на заборонену територію, від них вирішили обгородитися ланцюгами. Окрім того, на вулицях з'явилися антитуристичні таблички та знаки.



Антитуристичні таблички "прикрасили" вулички Бінібек-Велл / binibecavell

Місцеві жителі заявляють, що не проти адекватного туризму. Водночас мандрівники переходять усі межі. У пошуках ідеальних локацій для селфі, вони вилазять на приватні балкони, заходять у під'їзди, підіймаються сходами, стукають у двері квартир.

Окрім того, у серпні жителі Бінібек-Велл взагалі проведуть голосування, чи варто впускати туристів на територію селища. Вже зараз деякі тревел-експерти припускають, що рішення буде "проти". Тоді Менорка може втратити один з найбільших туристичних магнітів. Це може загалом змінити туризм на Балеарські острови.