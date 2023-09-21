Не Польщею єдиною: в яких країнах ЄС найбільше українських біженців

20% українського населення були змушені втікати від повномасштабної війни. Більша частина з них знайшли притулок у Європі, зокрема в Польщі, Німеччині та Чехії. Але менші країни, як-от Естонія, також широко відкривають свої двері пропорційно кількості населення.

З початку війни в ЄС та Британії зареєстрували близько 4,8 мільйона українських біженців. Які країни прийняли найбільше українців – читайте далі!

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В яких країнах ЄС найбільше українських біженців?

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, через рік після початку війни в Україні в Європі зареєстровано понад 8 мільйонів українських біженців. 4,8 мільйона втекли до країн ЄС та Великої Британії. 2 мільйони українських біженців зареєстровані в прикордонних державах ЄС і Молдові.

У 2023 році найбільше українських біженців прийняли Польща (1,5 мільйона) та Німеччина (1 мільйон). Удвічі менше людей отримали прихисток у Чехії (490 тисяч).

Водночас деякі країни мають найбільше співвідношення числа біженців на 1 000 жителів. Згідно з даними УВКБ ООН, частка втікачів від війни була найвища у таких країнах:

Чехія – у 2022 році приймала майже 36 біженців на 1000 жителів;

– у 2022 році приймала майже 36 біженців на 1000 жителів; Естонія – 29 українців на 1000 жителів;

– 29 українців на 1000 жителів; Польща – трохи більш як 25 біженців на 1000 жителів.

У деяких країнах частка біженців серед населення різко зростала упродовж місяців: у Румунії, Данії, Литві, Кіпрі та Фінляндії. Але в інших державах українців виявилося найменше у співвідношенні до населення: Франції, Греції, Італії, Мальті та Угорщині.

Цей вихід є найбільшою та найшвидшою міграцією біженців у Європі з часів Другої світової війни. Через чотири дні після початку конфлікту УВКБ ООН нарахувало вже 500 тисяч біженців,

– йдеться у повідомленні.

У відповідь на цю ситуацію 4 березня 2022 року ЄС запровадив надзвичайну систему "тимчасового захисту для переміщених осіб" для українців, які тікають від війни. Кількість рішень про надання захисту досягла піку в березні та квітні 2022 року, а потім зменшилася в більшості країн ЄС країни.

Сусідні країни приймають найбільше?

Лише в межах Європейського Союзу Польща є основним пунктом призначення українських біженців. На початку конфлікту тільки в березні країна надала тимчасовий захист 675 тисячам.

Чехія є другою за значенням країною щодо надання тимчасового захисту, хоча вона має у 2,5 раза менше запитів, ніж Польща.

Інші три країни-члени, які межують з Україною, у березні 2022 року задовольнили набагато менше заявок, ніж інші країни, розташовані далі в ЄС, наприклад Іспанія, яка має найбільшу кількість заявок після Польщі, Чехії та Словаччини.