Мільярди євро: які країни торік витратили на туризм найбільше

Всесвітня організація туризму ООН опублікувала новий рейтинг. Цього разу підрахували, які країни витратили найбільше на туризм у 2023 році.

Які країни мають найбільші витрати на туризм?

Найбільше витратили китайські туристи, загальна сума яких у 2023 році сягнула близько 183 мільярдів євро. Відкривши кордони для міжнародних поїздок, вони випередили американців, які минулого року витратили 114 мільярдів євро. Роком раніше перше місце посіли туристи зі США.

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Німці були третіми за найбільшими витратами, набравши 104 мільярди євро, а британці посіли четверте місце зі 102 мільярдами євро.

Нижче топ-10 країн з витрат на туризм:

Китай, США, Німеччина, Велика Британія, ​​Франція, ​​​Канада, ​​​​Італія, ​​​Росія, ​​Южна Корея.

Які країни найбільше заробляють на туризмі?

Що стосується доходів від туризму, рейтинг очолюють США, які заробили 164 мільярди євро в 2023 році. За ними йдуть Іспанія, яка заробила 86 мільярдів євро, Великобританія з 69 мільярдами євро, Франція з 64 мільярдами євро та Італія з 52 мільярдами євро.

Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина, Австралія, Канада, Японія, Німеччина, Саудівська Аравія, Макао (Китай), Індія та Мексика завершують список 15 найбільших прибутків від туризму.

А Францію, Іспанію, США, Італію та Туреччину найбільше відвідували туристи.