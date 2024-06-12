Один із найпоширеніших запитів під час купівлі турів сьогодні – це готелі без росіян. Де українцям насолодитися відпочинком влітку 2024 року, мінімізуючи ймовірність зустрічі з громадянами Росії, та як знайти готель "no russians", розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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Країни з обмеженим в'їздом для росіян

Щоб не перетнутися з росіянами, для відпочинку варто розглядати країни, які запровадили відповідні обмеження. Тим паче таких чимало.

З 24 лютого 2022 року ЄС вирішив призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з країною-агресором. Візовий збір зріс з 35 до 80 євро, а для в'їзду обов'язковою є додаткова документація, що збільшує час обробки віз. До того ж безліч європейських країн оголосили, що взагалі не прийматимуть заявки на туристичні візи від росіян. Серед цих країн – Естонія, Чехія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Данія, Фінляндія та Бельгія.

Окрім Європи, невдоволення російськими туристами спостерігається на популярних курортах Таїланду і Балі. За останні роки тут зросла кількість арештів і депортацій росіян. Утім, варто зазначити, що багато мешканців країни-агресорки досі обирають ці напрямки для відпочинку з друзями та сім'єю.



Влада Балі скаржиться на росіян / Фото Unsplash

Куди поїхати на відпочинок, щоб не зустріти росіян

Норвегія

У Норвегії, країні, відомій неймовірними природними ландшафтами, можна насолодитися незрівняною красою фіордів, льодовиків, лісів і водоспадів. Все це – без навали небажаних мандрівників. Річ в тім, що напередодні літа в країні почала діяти заборона на в'їзд для громадян Росії, метою яких є туризм або інші поїздки, що не мають першочергової важливості.

Літо в Норвегії є ідеальним сезоном для подорожей. В цей час тут спостерігається комфортна температура та довгий світловий день. У північних регіонах постійно сонячно. А в таких місцях, як Шпіцберген, день не закінчується з 20 квітня по 22 серпня. Тому ця пора року чудово підходить для дослідження льодовиків чи фіордів, відвідування водоспадів та піших прогулянок.

Влітку купання є досить популярним заняттям серед місцевого населення та мандрівників, оскільки температура води сягає 22 градусів. Особливу увагу привертають Лофотенські острови, відомі своїми білими піщаними пляжами та VIP-готелями, де можна провести розмірений та незабутній відпочинок.



Лофотенські острови / Фото Unsplash

Нідерланди

Ще восени 2022 року Нідерланди припинили приймати документи на оформлення туристичних віз від громадян Росії. Це суттєво зменшує шанс зустрітися з ними в популярних туристичних локаціях, музеях чи громадському транспорті.

Хоча більшість асоціює Нідерланди з Кварталом червоних ліхтарів, тюльпановими полями та "кофешопами", країна може похвалитися різномаїттям культурного та активного відпочинку.



Тюльпанові поля у Нідерландах / Фото Unsplash

Літній сезон у Нідерландах радує прохолодою та свіжістю. Навіть у найсонячніші дні температура рідко перевищує +25°C. Це забезпечує комфортний відпочинок без задушливої спеки.

Пляжний відпочинок зазвичай триває з середини червня по серпень. Попри те, що голландські туроператори не завжди рекомендують пляжні напрямки, морські курорти залишаються жвавими протягом усього літа.

У Нідерландах літо наповнене яскравими подіями. Тут можна потрапити на грандіозні концерти, фестивалі та карнавали. Для тих, хто цінує класичну музику та оперу, обов'язковим для відвідування є фестиваль Robeco, на якому можна почути твори Брамса та Бетховена.

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Фінляндія

Ще одна країна, яка однією з перших обмежила в'їзд російських туристів – Фінляндія. Це стосується навіть тих осіб, які мають візи інших країн європейської Шенгенської зони.

Фінляндія, відома своїми мальовничими зимовими пейзажами та асоціаціями з Санта-Клаусом, залишається популярним місцем для святкування Нового року. Однак північна країна має безліч привабливих локацій і для літнього відпочинку.



Мальовничі пейзажі Фінляндії / Фото Unsplash

Тут є близько 300 пляжів, які приваблюють туристів, що шукають м'якого клімату та прохолодної води. Пляжний сезон у Фінляндії зазвичай триває з червня по вересень. В цей час як туристи, так і місцеві жителі засмагають на узбережжі.

Для любителів активного відпочинку є можливості зайнятися пляжним волейболом, серфінгом та іншими водними видами спорту.

Як щодо традиційних пляжних країн?

Серед пляжних курортних країн доцільно розглянути ті, що вимагають від росіян оформлення шенгенської візи. Йдеться про Грецію, Іспанію, Італію та Португалію. Хоча ці країни не запровадили суворих обмежень на в'їзд, туристів з Росії там буде менше, порівняно з іншими напрямками.

Греція . Найпопулярнішими локаціями для відпочинку є острови Родос, Крит, Корфу та Санторіні.

Іспанія . Цю країну називають "найбільш пляжною країною світу". Кожен з них подарує незабутні враження. Обрати для відпочинку можна один з 600 пляжів Іспанії.

Італія. Берегова лінія країни є найдовшою у Європі. Серед популярних курортів – Лігурійське узбережжя.

Португалія. До найкращих курортів країни належить Алгарве Кашкайш, острів Мадейра, Порту Сезимбра, Сінтра Ешторіл.



Краєвиди острова Мадейра / Фото Unsplash

Як українцям обрати готель без росіян?

Європейські оператори розуміють, що селити разом в один готель українців і росіян не варто.

Приймаючи рішення про те, де провести відпочинок, українці зважають не лише на ризик неприємного сусідства, але й на вартість проживання. Тому багато хто обирає для мандрівки Туреччину.

На жаль, сьогодні тут проживає багато росіян. Тому туроператори радять українцям обирати готелі, які виділяють 90% своїх квот країнам Євросоюзу. Також варто триматися трохи далі від формату "все включено".

У разі, якщо під час перебування в готелі українець зіткнеться з росіянами, краще утриматися від вступу в будь-які конфлікти та не піддаватися на провокації. Адміністрація готелю негайно повідомить про це органи влади, в результаті чого всі причетні особи будуть затримані правоохоронними органами мінімум на одну добу.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Переказ коштів буде простим, зручним та за вигідним курсом. А якщо ще долучитися до програми "‎Запроси друга", можна отримати ще й приємні грошові бонуси.