Какие страны имеют наибольшие расходы на туризм?

Больше всего потратили китайские туристы, общая сумма которых в 2023 году достигла около 183 миллиардов евро. Открыв границы для международных поездок, они опередили американцев, которые в прошлом году потратили 114 миллиардов евро. Годом ранее первое место заняли туристы из США.

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Немцы были третьими по самым большим тратам, набрав 104 миллиарда евро, а британцы заняли четвертое место со 102 миллиардами евро.

Ниже топ-10 стран по расходам на туризм:

Китай, США, Германия, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Россия, Южная Корея.

Какие страны больше всего зарабатывают на туризме?

Что касается доходов от туризма, рейтинг возглавляют США, которые заработали 164 миллиарда евро в 2023 году. За ними следуют Испания, которая заработала 86 миллиардов евро, Великобритания с 69 миллиардами евро, Франция с 64 миллиардами евро и Италия с 52 миллиардами евро.

Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Австралия, Канада, Япония, Германия, Саудовская Аравия, Макао (Китай), Индия и Мексика завершают список 15 крупнейших доходов от туризма.

А Францию, Испанию, США, Италию и Турцию больше всего посещали туристы.