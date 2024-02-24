Мандрівники зі стажем увімкнули максимальну відвертість й розповіли про свої найтрешовіші історії з мандрів. І все заради того, щоб інші вчилися на їхніх помилках, а не робили власні.

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Що найгірше може статися у відпустці

Один з користувачів мережі розповів, що його дружина забронювала готель не в тій країні. "Родзинки" ситуації додавав один факт: про помилку пара дізналася о 19:00 дня заселення. Замість того, щоб насолоджуватися стартом відпочинку, довелося проходити через низку випробувань й перевіряти свої нерви на міцність.

Інший мандрівник розповів, як забронював готель… не на той рік. Компанія понад 10 годин їхала на фестиваль у Лас-Вегасі. Місця у місцевих готелях вже розкупили, тому друзі дуже раділи, що забронювали житло завчасно. Вони не врахували одну деталь: номери забронювали на 2024 рік замість 2023.

Також туристи зізнавалися, що дуже часто плутали дати виїзду або вильоту. Особливо, якщо на квитках був вказаний час на кшталт 00:20 або 00:40. Дехто прибував на вокзал взагалі не в той день.

Окрім того, один мандрівник зауважив, що найбільшою його помилкою було вирушити у мандрівку не з тією людиною. Це зіпсувало усі враженні від нового класного місця.