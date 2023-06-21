Українці в Польщі назвали причини, які мотивують їх повернутися додому

Соціологічне дослідження показало, що українці орієнтуються на безпекову та економічну ситуацію на батьківщині. Ще один беззаперечний чинник – туга за рідними в Україні.

Про це свідчать, зокрема, результати нового дослідження "Громадяни України на польському ринку праці‎". Його провели Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету, пише 24 канал.

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Безпека і робота

Серед чинників, які найбільше мотивують біженців повертатись в Україну після закінчення війни – безпековий та цивілізаційний вибір держави. 57% вказали на очікуване членство України в ЄС. І ще 47% – в НАТО.

Другим важливим фактором є економічна ситуація. 54% відповіли, що їх мотивує повернутись підвищення зарплати та поліпшення умов праці. Цей чинник є більш вагомим для трудових мігрантів з України.

А саме біженці, які приїхали до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії, називають важливим моментом возз'єднання з родиною, яка залишилась в Україні. Цього прагнуть 57% опитаних українців, які отримали тимчасовий захист у Польщі.

Кожен п'ятий з українців, які взяли участь у дослідженні, зізнався, що державна допомога з відбудовою житла може спонукати його повернутися. Також українці зацікавлені у здійсненні низки реформ в Україні: у галузі охорони здоров'я, освіті та сфері судочинства. А для 16% респондентів таким мотивом може бути сприяння відкриттю бізнесу.

Чому українці поки залишаються в Польщі

Експерти також запитали українців, що стимулює їх залишатися в Польщі. Серед відповідей переважно соціально-культурні причини:

наявність друзів і знайомих у Польщі (40%);

доброзичливе ставлення поляків (37%);

культурна близькість (34%);

легка для розуміння мова (28%).

Також українців у Польщі приваблює можливість працевлаштування (27%). Дослідження показало: попри те, що більшість працездатних українців змогли знайти тут роботу, майже дві третини з них планують повернутися додому.

Опитування українців у Польщі проводилося 4–13 березня 2023 року методом прямого інтерв'ю.