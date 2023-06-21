Об этом свидетельствуют, в частности, результаты нового исследования "Граждане Украины на польском рынке труда". Его провели Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета, пишет 24 канал.

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Безопасность и работа

Среди факторов, наиболее мотивирующих беженцев возвращаться в Украину после окончания войны – безопасность и цивилизационный выбор государства. 57% указали в ответе ожидаемое членство Украины в ЕС. И еще 47% – в НАТО.

Вторым важным фактором является экономическая ситуация. 54% ответили, что их мотивирует вернуться повышение зарплаты и улучшение условий труда. Этот фактор более важен для трудовых мигрантов из Украины.

А именно беженцы, приехавшие в Польшу из-за полномасштабного вторжения России, называют важным моментом воссоединение с семьей, которая осталась в Украине. Этого хотят 57% опрошенных украинцев, получивших временную защиту в Польше.

Каждый пятый украинец, принявший участие в исследовании, признался, что государственная помощь с восстановлением жилья может стимулировать его вернуться. Также украинцы заинтересованы в осуществлении ряда реформ в Украине: в области здравоохранения, образования и судебной сфере. А для 16% респондентов таким мотивом может стать помощь государства в открытии бизнеса.

Почему украинцы пока остаются в Польше

Эксперты также спросили у украинцев, что стимулирует их оставаться в Польше. Среди ответов преимущественно социально-культурные причины:

наличие друзей и знакомых в Польше (40%);

доброжелательное отношение поляков (37%);

культурная близость (34%);

легкий для понимания язык (28%).

Также украинцев в Польше привлекает возможность трудоустройства (27%). Исследование показало: несмотря на то, что большинство трудоспособных украинцев смогли найти здесь работу, почти две трети из них планируют вернуться домой.

Опрос украинцев в Польше проводился 4 – 13 марта 2023 методом прямого интервью.