Розмір та вага: які авіакомпанії Європи мають найсуворіші норми ручної поклажі 

В Європі вибір лоукостів гарантує не лише бюджетні перельоти, але й дотримання чітких правил перевезення ручної поклажі. Мандрівники часто стикаються з обмеженнями щодо габаритів і маси своїх сумок.

У яких європейських авіакомпаній найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі в у 2024 році – далі у матеріалі!

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Норми провезення ручної поклажі в авіакомпаніях Європи

У переліку авіаперевізників із найжорсткішими обмеженнями не лише лоукостери, такі як Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling, Volotea, але й традиційні авіакомпанії Finnair і SAS Scandinavian Airlines.

Наприклад, Finnair має більш суворі правила, ніж лоукостери Wizz Air або easyJet. Аналогічна ситуація спостерігається і в SAS Scandinavian Airlines.

Формально авіакомпанії пояснюють обмеження розмірів ручної поклажі турботою про пасажирів, тому що це сприяє швидшому процесу посадки в літак. Адже якщо речей мало, то часу на пошук вільного місця на полиці для ручної поклажі витратиться менше.

Аналіз звітності авіакомпаній свідчить, що оплата за ручну поклажу стала ще одним способом збільшення фінансових показників в умовах жорсткої конкуренції,

– йдеться у повідомленні.

У такій ситуації пасажири, які обирають найдешевші авіаквитки, втрачають право на розміщення своїх речей на полицях для ручної поклажі. Їхні сумки менші за розмірами й призначені для перевезення під сидінням попереду. Тим часом доступ до полиць для ручної поклажі стає привілеєм для клієнтів із більшими бюджетами на подорожі.

Цікаво, що не всі авіакомпанії обмежують вагу ручної поклажі, вказуючи лише на дозволені габарити. Так, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling і Volotea дозволяють перевозити ручну поклажу за розмірами, але не вказують жорстких обмежень ваги. Це може виглядати як прояв турботи про пасажирів, проте фактично дозволені розміри ручної поклажі досить скромні, що не дає пасажирам можливості перевозити великі та важкі предмети.

Правила ручної поклажі за найдешевшим тарифом

Без розміщення на полиці авіаперевізники дозволять провозити такі сумки:

Ryanair – одне місце розміром 40х25х20 сантиметрів без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром 40х25х20 сантиметрів без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; Wizz Air – одне місце розміром 40х30х20 сантиметрів до 10 кілограмів, розміщення під кріслом попереду;

– одне місце розміром 40х30х20 сантиметрів до 10 кілограмів, розміщення під кріслом попереду; Finnair – одне місце розміром до 40х30х15 сантиметрів, вагою до 8 кілограмів, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 40х30х15 сантиметрів, вагою до 8 кілограмів, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; easyJet – одне місце розміром до 45х36х20 сантиметрів, вагою до 15 кілограмів, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 45х36х20 сантиметрів, вагою до 15 кілограмів, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; Volotea – одне місце розміром до 40х30х20 сантиметрів без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 40х30х20 сантиметрів без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; Vueling – одне місце розміром до 40x30x20 сантиметрів без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 40x30x20 сантиметрів без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; Norwegian Air Shuttle – одне місце розміром до 38х30х20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 38х30х20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; SAS – одне місце розміром до 40х30х15 сантиметрів без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Зауважимо, фінська авіакомпанія Finnair заявила, що у лютому, квітні та березні 2024 року зважуватиме пасажирів. Робитимуть це разом із ручною поклажею біля виходів на посадку.