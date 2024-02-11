У каких европейских авиакомпаний самые жесткие правила перевозки ручной клади в 2024 году – далее в материале!

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Нормы провоза ручной клади в авиакомпаниях Европы

В перечне авиаперевозчиков с жесткими ограничениями не только лоукостеры, такие, как Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling, Volotea, но и традиционные авиакомпании Finnair и SAS Scandinavian Airlines.

Например, Finnair имеет более строгие правила, чем лоукостеры Wizz Air или easyJet. Аналогичная ситуация наблюдается и в SAS Scandinavian Airlines.

Формально авиакомпании объясняют ограничение размеров ручной клади заботой о пассажирах, потому что это способствует более быстрому процессу посадки в самолет. Ведь если вещей мало, то времени на поиск свободного места на полке для ручной клади потратится меньше.

Анализ отчетности авиакомпаний свидетельствует, что оплата за ручную кладь стала еще одним способом увеличения финансовых показателей в условиях жесткой конкуренции,

– говорится в сообщении.

В такой ситуации пассажиры, которые выбирают самые дешевые авиабилеты, теряют право на размещение своих вещей на полках для ручной клади. Их сумки меньше по размерам и предназначены для перевозки под сиденьем впереди. Между тем доступ к полкам для ручной клади становится привилегией для клиентов с большими бюджетами на путешествия.

Интересно, что не все авиакомпании ограничивают вес ручной клади, указывая только на разрешенные габариты. Так, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling и Volotea позволяют перевозить ручную кладь по размерам, но не указывают жестких ограничений веса. Это может выглядеть как проявление заботы о пассажирах, однако фактически разрешенные размеры ручной клади довольно скромные, что не дает пассажирам возможности перевозить большие и тяжелые предметы.

Правила ручной клади по самому дешевому тарифу

Без размещения на полке авиаперевозчики позволят провозить такие сумки:

Ryanair – одно место размером 40х25х20 сантиметров без ограничения веса, размещение под креслом, что стоит впереди;

– одно место размером 40х25х20 сантиметров без ограничения веса, размещение под креслом, что стоит впереди; Wizz Air – одно место размером 40х30х20 сантиметров до 10 килограммов, размещение под креслом впереди;

– одно место размером 40х30х20 сантиметров до 10 килограммов, размещение под креслом впереди; Finnair – одно место размером до 40х30х15 сантиметров, весом до 8 килограммов, размещение под креслом, стоящий впереди;

– одно место размером до 40х30х15 сантиметров, весом до 8 килограммов, размещение под креслом, стоящий впереди; easyJet – одно место размером до 45х36х20 сантиметров, весом до 15 килограммов, размещение под креслом, стоящий впереди;

– одно место размером до 45х36х20 сантиметров, весом до 15 килограммов, размещение под креслом, стоящий впереди; Volotea – одно место размером до 40х30х20 сантиметров без ограничения веса, размещение под креслом, стоящий впереди;

– одно место размером до 40х30х20 сантиметров без ограничения веса, размещение под креслом, стоящий впереди; Vueling – одно место размером до 40x30x20 сантиметров без ограничения веса, размещение под креслом, стоящий впереди;

– одно место размером до 40x30x20 сантиметров без ограничения веса, размещение под креслом, стоящий впереди; Norwegian Air Shuttle – одно место размером до 38х30х20 сантиметров, весом до 10 килограммов, размещение под креслом, стоящий впереди;

– одно место размером до 38х30х20 сантиметров, весом до 10 килограммов, размещение под креслом, стоящий впереди; SAS – одно место размером до 40х30х15 сантиметров без ограничения веса, размещение под креслом, стоящий впереди.

Заметим, финская авиакомпания Finnair заявила, что в феврале, апреле и марте 2024 года будет взвешивать пассажиров. Делать это вместе с ручной кладью у выходов на посадку.