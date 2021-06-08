Яке польське місто визнали найкращим для життя

Експерти вважають, що найкращими для життя є міста, що втілюють ідею сталого розвитку. Тобто, у яких соціально-економічний розвиток вдало поєднується із турботою про навколишнє середовище. Цей критерій деякі польські міста, зокрема й столиця, задовольняють.

Варшава посіла перше місце в рейтингу найбільш стійких міст Польщі. Рейтинг був підготовлений консалтинговою компанією Arcadis в співпраці з ученими з Економічного університету у Вроцлаві та Зелена-Гурського Університету. Рейтинг найкращих польських міст для життя ґрунтувався на 45 показниках зі сфери економіки, екології та суспільства. Всього були оцінені 50 найбільших польських міст за чисельністю населення.

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Про переможців рейтингу

Варшаві присудили перше місце в категоріях "Суспільство" і "Економіка", а також в загальному заліку. Хоча з точки зору екологічності столиця посіла 42-е місце.

Експерти відзначили, що у Варшаві хороші житлові умови, низький рівень безробіття і висока середньомісячна заробітна плата (у цьому питанні столиця поступається лише Ястшембе-Здруй). Також Варшава є одним з небагатьох польських міст з позитивним природним приростом населення.

Варшава посіла перше місце в рейтингу найбільш стійких міст Польщі / Фото Unsplash

Друге місце в загальному заліку має Торунь. Місто також є одним з небагатьох, хто підтримує баланс в прагненні до економічного розвитку і забезпеченні сприятливих для жителів умов для навколишнього середовища.

Торунь посів 12 місце в категорії "Суспільство", 11 місце – за критерієм "Екологія", 7 місце – в групі "Економіка".

Третє місце належить Зеленій Гурі, якій присудили 4 місце за екологічність, 24 – за економічний розвиток і 9 місце у категорії "Суспільство".

З повним рейтингом можна ознайомитися за посиланням.

Торунь посів перше місце в рейтингу найбільш стійких міст Польщі / Фото Unsplash