Варшава заняла первое место в рейтинге самых устойчивых городов Польши. Рейтинг был подготовлен консалтинговой компанией Arcadis в сотрудничестве с учеными из Экономического университета во Вроцлаве и Зелена-Гурского Университета. Рейтинг лучших польских городов для жизни основывался на 45 показателях из сферы экономики, экологии и общества. Всего были оценены 50 крупнейших польских городов по численности населения.

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О победителях рейтинга

Варшаве присудили первое место в категориях "Общество" и "Экономика", а также в общем зачете. Хотя с точки зрения экологичности столица заняла сорок второе место.

Эксперты отметили, что в Варшаве хорошие жилищные условия, низкий уровень безработицы и высокая среднемесячная заработная плата (в этом вопросе столица уступает только Ястшембе-Здруй). Также Варшава является одним из немногих польских городов с положительным естественным приростом населения .

Варшава заняла первое место в рейтинге самых устойчивых городов Польши / Фото Unsplash

Второе место в общем зачете имеет Торунь. Город также является одним из немногих, кто поддерживает баланс в стремлении к экономическому развитию и обеспечении благоприятных для жителей условий для окружающей среды.

Торунь занял 12 место в категории "Общество", 11 место – по критерию "Экология", 7 место – в группе "Экономика".

Третье место принадлежит Зеленой Гуре , которой присудили 4 место по экологичности, 24 – за экономическое развитие и 9 место в категории "Общество".

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке .