Дуже несподівано: яке європейське місто обрали найкращим туристичним напрямком року

Мільйон мандрівників з понад 170 країн світу обрали найкращий туристичний напрямок Європи у 2024 році. Це – місто Марбелья, розташоване у провінції Малага, Іспанія.

Участь в опитуванні від European Destinations 2024 взяли понад мільйон людей з 172 країн світу. Більшість з них віддали свої голоси за іспанську Марбелью.

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Люди зауважили, що це місто – найкрасивіше та найсонячніше у Європі. Окрім того, відпочинок там називають справді ексклюзивним. Природа постаралася, аби подарувати гостям Марбельї справді унікальні пейзажі. Місто славиться своїми золотими піщаними пляжами та мальовничими горами у далині.

Марбелья – рай для шанувальників гри у гольф. Місцеві локації називають одними з найкращих на території Європи. Окрім того, місто точно привабить гурманів та шопоголіків. Мандрівники готові дати курорту 5 зірочок з 5.



Марбелья зачаровує з першого погляду / Unsplash

Які ще курорти увійшли в топ

Друге місце у топі туристичних напрямків року посіло Монако. На третій позиції – Мальта. До слова, цей напрямок активно освоюють українські туроператори.

Окрім того, до списку увійшли Женева (Швейцарія), Батумі (Грузія), Рига (Латвія), Мадейра (Португалія) та Флоренція (Італія).

Наголошують, що інфраструктура курортів готова приймати усіх охочих туристів.