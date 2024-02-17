Участие в опросе от European Destinations 2024 приняли более миллиона человек из 172 стран мира. Большинство из них отдали свои голоса за испанскую Марбелью.

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Люди заметили, что этот город – самый красивый и солнечный в Европе. Кроме того, отдых там называют действительно эксклюзивным. Природа постаралась, чтобы подарить гостям Марбельи действительно уникальные пейзажи. Город славится своими золотыми песчаными пляжами и живописными горами вдали.

Марбелья – рай для поклонников игры в гольф. Местные локации называют одними из лучших на территории Европы. Кроме того, город точно привлечет гурманов и шопоголиков. Путешественники готовы дать курорту 5 звездочек из 5.



Марбелья очаровывает с первого взгляда / Unsplash

Какие еще курорты вошли в топ

Второе место в топе туристических направлений года заняло Монако. На третьей позиции – Мальта. К слову, это направление активно осваивают украинские туроператоры.

Кроме того, в список вошли Женева (Швейцария), Батуми (Грузия), Рига (Латвия), Мадейра (Португалия) и Флоренция (Италия).

Отмечают, что инфраструктура курортов готова принимать всех желающих туристов.