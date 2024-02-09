Іноземцям на замітку: яке місто України – найкомфортніше для життя
Джерело:"РБК-Україна"
В Офісі трансформації назвали 5 міст України, в яких найкомфортніше мешкати станом на лютий 2024 року. Очолив топ Івано-Франківськ.
Попри повномасштабне вторгнення Росії, в Україну продовжують приїжджати іноземці. Окрім того, питання, де орендувати або придбати нерухомість, турбує й багатьох українців.
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Які міста – найкомфортніші для життя
Максим Бахматов – глава і засновник Офісу трансформації – назвав 5 найкомфортніших для життя міст України. Спойлер – серед них немає Києва. До топу увійшли:
- Івано-Франківськ;
- Вінниця;
- Житомир;
- Харків;
- Львів.
Бахматов наголосив, що через повномасштабну війну багато українців переїхали на Захід України. А разом з людьми переїжджає і бізнес. Це – впливає на економіку того чи іншого регіону.
Наприклад, у Львові вартість квадратного метра на тисячу гривень вища, ніж у Києві. Оренда і власність теж. Економіка потроху рухається на захід країни. Люди з Херсона, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя намагаються кудись перемістити бізнес, диверсифікувати, щоб він розвивався,
– заявив засновник Офісу трансформації.
Яке місто стало найщасливішим у світі
До слова, нещодавно опублікували рейтинг найщасливіших міст у світі. Очолило топ портове місто Орхус, розташоване за приблизно 187 кілометрів від Копенгагена.
10 найщасливіших міст світу
- Орхус (Данія),
- Амстердам (Нідерланди),
- Берген (Норвегія),
- Брисбен (Австралія),
- Канберра (Австралія),
- Ескільстуна (Швеція),
- Женева (Швейцарія),
- Гельсінкі (Фінляндія),
- Єнчепінг (Швеція),
- Лондон, Велика Британія).