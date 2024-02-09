Іноземцям на замітку: яке місто України – найкомфортніше для життя

В Офісі трансформації назвали 5 міст України, в яких найкомфортніше мешкати станом на лютий 2024 року. Очолив топ Івано-Франківськ.

Попри повномасштабне вторгнення Росії, в Україну продовжують приїжджати іноземці. Окрім того, питання, де орендувати або придбати нерухомість, турбує й багатьох українців.

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Які міста – найкомфортніші для життя

Максим Бахматов – глава і засновник Офісу трансформації – назвав 5 найкомфортніших для життя міст України. Спойлер – серед них немає Києва. До топу увійшли:

Івано-Франківськ;

Вінниця;

Житомир;

Харків;

Львів.

Бахматов наголосив, що через повномасштабну війну багато українців переїхали на Захід України. А разом з людьми переїжджає і бізнес. Це – впливає на економіку того чи іншого регіону.

Наприклад, у Львові вартість квадратного метра на тисячу гривень вища, ніж у Києві. Оренда і власність теж. Економіка потроху рухається на захід країни. Люди з Херсона, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя намагаються кудись перемістити бізнес, диверсифікувати, щоб він розвивався,

– заявив засновник Офісу трансформації.

Яке місто стало найщасливішим у світі

До слова, нещодавно опублікували рейтинг найщасливіших міст у світі. Очолило топ портове місто Орхус, розташоване за приблизно 187 кілометрів від Копенгагена.

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