Якби не персонал з України, усе давно б розвалилося, – мер Варшави щиро подякував іммігрантам

Джерело:фейсбук Рафала Тшасковського
Мер Варшави Рафал Тшасковський лікувався від коронавірусу в Празькій лікарні, що розташована на алеї Солідарності в столиці Польщі. Після виписки він повідомив, що почувається значно краще, а також похвалив роботу працівників з України та Білорусі.
Наразі міський голова працюватиме віддалено, оскільки потребує відновлення. Оптимістичного бачення у подоланні пандемії після особистого зіткнення з негативними наслідками коронавірусу політик не втратив.
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Рафал Тшасковський поділився тим, що відчував під час перебігу захворювання. Він зазначив, що вірус є підступним і впливає на психіку, тому слід бути обережним і відмежовуватися від поганих думок та негативних емоцій.
Додав, що коронавірус атакує тіло своєрідними "хвилями": людина може відчувати полегшення, після якого нерідко настає погіршення.
Очільник Варшави попросив усіх берегти себе та не ігнорувати навіть найменші симптоми захворювання.
Мер Варшави подякував за підтримку родині та друзям, а також всім працівникам Празької лікарні в столиці Польщі.
Він звернув увагу на те, що лікарі, медсестри та рятувальні бригади міста працюють вдень та вночі не шкодуючи сил. І додав, що без працівників з України та Білорусі всі спроби контролювати ситуацію зійшли б нанівець.
Милозвучний акцент та усмішка дарують пацієнтам добру енергію,
– додав Рафал Тшасковський.