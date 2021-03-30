Мэр Варшавы Рафал Тшасковський лечился от коронавируса в Пражской больнице, которая находится на аллее Солидарности в столице Польши. После выписки он сообщил, что чувствует себя значительно лучше, а также похвалил работу работников из Украины и Беларуси.

Сейчас Тшасковський будет работать удаленно, так как нуждается в восстановлении. Оптимистического видения в преодолении пандемии после личного столкновения с негативными последствиями коронавируса политик не потерял.

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Самочувствие во время коронавируса

Рафал Тшасковський поделился тем, что чувствовал во время заболевания. Он отметил, что вирус является коварным и влияет на психику , поэтому следует быть осторожным и уходить от плохих мыслей и негативных эмоций.

Добавил, что коронавирус атакует тело своеобразными «волнами»: человек может испытывать облегчение , после которого нередко наступает ухудшение .

Глава Варшавы попросил всех беречь себя и не игнорировать даже малейшие симптомы заболевания.

Благодарности

Мэр Варшавы выразил благодарность за поддержку семье и друзьям, а также всем работникам Пражской больниц ы в столице Польше .

Он обратил внимание на то, что врачи, медсестры и спасательные бригады города работают днем и ночью не жалея сил. И добавил, что без работников из Украины и Беларуси все попытки контролировать ситуацию сошли бы на нет.

Благозвучный акцент и улыбка дарят пациентам добрую энергию,