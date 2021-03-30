Если бы не персонал из Украины, все давно бы развалилось, – мэр Варшавы поблагодарил иммигрантов
Мэр Варшавы Рафал Тшасковський лечился от коронавируса в Пражской больнице, которая находится на аллее Солидарности в столице Польши. После выписки он сообщил, что чувствует себя значительно лучше, а также похвалил работу работников из Украины и Беларуси.
Источник:фейсбук Рафала Тшасковського
Сейчас Тшасковський будет работать удаленно, так как нуждается в восстановлении. Оптимистического видения в преодолении пандемии после личного столкновения с негативными последствиями коронавируса политик не потерял.
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Самочувствие во время коронавируса
Рафал Тшасковський поделился тем, что чувствовал во время заболевания. Он отметил, что вирус является коварным и влияет на психику, поэтому следует быть осторожным и уходить от плохих мыслей и негативных эмоций.
Добавил, что коронавирус атакует тело своеобразными «волнами»: человек может испытывать облегчение, после которого нередко наступает ухудшение.
Глава Варшавы попросил всех беречь себя и не игнорировать даже малейшие симптомы заболевания.
Благодарности
Мэр Варшавы выразил благодарность за поддержку семье и друзьям, а также всем работникам Пражской больницы в столице Польше.
Он обратил внимание на то, что врачи, медсестры и спасательные бригады города работают днем и ночью не жалея сил. И добавил, что без работников из Украины и Беларуси все попытки контролировать ситуацию сошли бы на нет.
Благозвучный акцент и улыбка дарят пациентам добрую энергию,
– добавил Рафал Тшасковський.
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