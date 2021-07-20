Яка ситуація з безробіттям у Європі: результати останнього дослідження

Не секрет, що через пандемію чимало людей працездатного віку втратили роботу у 2020 році. На початку 2021 року ситуація почала покращуватися завдяки поступовому скасуванню карантинних обмежень.

Eurostat дослідив рівень зайнятості людей у віці 20 – 64 роки у країнах ЄС. З'ясувалося, що працевлаштованими у першому кварталі 2021 року були 71,9% дорослого населення.

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Який рівень зайнятості у країнах ЄС

Серед держав-членів найвищі показники зайнятості у першому кварталі 2021 року були зафіксовані у:

Нідерландах – 81%;

Швеції – 79,5%;

Чехії – 79,4%;

Естонії – 79,4%.

Найнижчі показники зайнятості спостерігались у:

Греції – 58,3%;

Італії – 61,1%;

Іспанії – 66,6%.

Вищезгадані три країни також продемонстрували найвищі показники слабкості на ринку праці: 25,1%, 25% та 25,2% відповідно.

До речі, рівень безробіття в Україні у першому кварталі 2021 року становив 10,9%.