Eurostat исследовал уровень занятости людей в возрасте 20 – 64 года в странах ЕС. Выяснилось, что трудоустроены в первом квартале 2021 были 71,9% взрослого населения.

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Какой уровень занятости в странах ЕС

Среди государств-членов высокие показатели занятости в первом квартале 2021 года были зафиксированы в:

Нидерландах – 81%;

Швеции – 79,5%;

Чехии – 79,4%;

Эстонии – 79,4%.

Самые низкие показатели занятости наблюдались в:

Греции – 58,3%;

Италии – 61,1%;

Испании – 66,6%.

Вышеупомянутые три страны также продемонстрировали высокие показатели слабости на рынке труда: 25,1%, 25% и 25,2% соответственно.