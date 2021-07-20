Eurostat дослідив рівень зайнятості людей у віці 20 – 64 роки у країнах ЄС. З'ясувалося, що працевлаштованими у першому кварталі 2021 року були 71,9% дорослого населення.
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Який рівень зайнятості у країнах ЄС
Серед держав-членів найвищі показники зайнятості у першому кварталі 2021 року були зафіксовані у:
- Нідерландах – 81%;
- Швеції – 79,5%;
- Чехії – 79,4%;
- Естонії – 79,4%.
Найнижчі показники зайнятості спостерігались у:
- Греції – 58,3%;
- Італії – 61,1%;
- Іспанії – 66,6%.
Вищезгадані три країни також продемонстрували найвищі показники слабкості на ринку праці: 25,1%, 25% та 25,2% відповідно.