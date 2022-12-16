За даними ZUS, трохи більш як 1,3 тисячі злотих брутто становить мінімальна пенсія в Польщі. Приблизно 2,7 тисячі злотих – це середня сума допомоги, яку отримують пенсіонери. Проте є люди, які мають значно вищі пенсії. Рекордна сума – майже 38 000 злотих.

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Більше стажу – більша пенсія

Наразі найвища пенсія серед жінок – 26,8 тисячі злотих на місяць. Її отримує мешканка Польщі, яка пропрацювала 61 рік та вийшла на пенсію у віці 81 рік. Її пенсійний капітал складає 1,8 мільйона злотих.

Серед чоловіків найвища пенсія становить 37,8 тисячі злотих на місяць. У цьому випадку поляк пропрацював 67 років і вийшов на пенсію у 85 років. Пенсійний капітал – 2,4 мільйона злотих.

У відомстві також назвали розмір найменшої пенсії, що виплачується в Польщі, – всього 1 грош. Таку суму отримує жінка, яка пропрацювала один день за договором доручення і заробила менше як три злотих капіталу.

За статистикою, жінки довше живуть, відповідно, довше отримують допомогу і при цьому виходять на пенсію раніше, тобто перестають вносити внески раніше за чоловіків. Тому й середній розмір пенсії у них менший. Нагадаємо, нині пенсійний вік у Польщі становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків.