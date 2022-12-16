По данным ZUS, чуть более чем 1,3 тысячи злотых брутто составляет минимальная пенсия в Польше. Приблизительно 2,7 тысячи злотых – это средняя сумма пособия, которое получают пенсионеры. Однако есть люди, у которых значительно более высокие пенсии. Рекордная сумма – почти 38 000 злотых.

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Больше стажа – больше пенсия

На данный момент самая высокая пенсия среди женщин – 26,8 тысячи злотых в месяц. Ее получает жительница Польши, которая проработала 61 год и вышла на пенсию в возрасте 81 года. Ее пенсионный капитал составляет 1,8 миллиона злотых.

Среди мужчин самая высокая пенсия составляет 37,8 тысячи злотых в месяц. В этом случае поляк проработал 67 лет и ушел на пенсию в 85 лет. Пенсионный капитал – 2,4 миллиона злотых.

В ведомстве также назвали размер наименьшей пенсии, что выплачивается в Польше, – всего 1 грош. Такую сумму получает женщина, которая проработала один день по договору поручения и заработала менее трех злотых капитала.

По статистике, женщины дольше живут, соответственно, дольше получают пособие и при этом выходят на пенсию раньше, то есть перестают вносить взносы раньше мужчин. Потому и средний размер пенсии у них меньше. Напомним, сейчас пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.