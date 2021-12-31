Деякі традиції можуть видатися українцям смішними або вже не актуальними. Проте, у чужих країнах їх дотримуються заради розваги або історичної пам'яті.

Актуально Миттєво надіслати кошти до свят рідним з-за кордону: як це стало можливим

Італія

В Італії замість Миколая чи Санти існує Баббо Натале. Цікаво, що подарунки в новорічну ніч приносить не він. Це робить добра фея Бефана, яка залишає їх у панчохах, підвішених біля каміна. Часто італійці кажуть, що неслухняні діти можуть знайти попіл або вугілля замість подарунків.

Одна з популярних традицій на Новий рік в Італії – викидання старих речей з вікон. Таким чином жителі начебто все зайве і не потрібне не беруть з собою у наступний рік, аби натомість появилося щось краще.

Їсти на новорічні свята у країні заведено горіхи, сочевицю і виноград. Ці продукти символізують добробут, здоров'я і довголіття.

1 січня заведено приносити в дім воду з джерела. Вода з гілочкою оливи є традиційним сувеніром. А якщо на наступний день після нового року зустріти на вулиці літнього горбаня, то це гарна прикмета: отже, рік буде щасливим.

В Італії заведено їсти виноград на Новий рік / Фото Unsplash

Нідерланди

У Нідерландах Новий рік заведено зустрічати за святковим столом у колі сім'ї. На стіл подають особливі новорічні печива і вафлі, а також традиційний новорічний слем, який готують з молока, чаю, цукру, цедри лимона, гвоздики, кориці, шафрану і мускатного горіха.

Зустрічати новорічну ніч у країні полюбляють з феєрверками. До пандемії популярними були гучні клубні вечірки.

А за старою традицією, 1 січня багато хто з нідерландців вирушає до Гааги, щоб скупатися в крижаному Північному морі.

В Нідерландах часто на зимові свята занурюються у холодну воду / Фото Unsplash

Велика Британія

Саме в Лондоні зародилася традиція обмінюватися листівками до Нового року. Першу новорічну листівку тут надрукували ще в 1843 році в Лондоні. Відтоді традиція не втрачає популярності. Щороку кожен житель Великої Британії отримує до свят безліч карток з привітаннями.

Опівночі, коли настає Новий рік, на повну потужність б'ють у дзвін. Вважається, що в цей момент закохані мають поцілуватися під гілкою омели. А в домівках відчиняють задні двері, щоб випустити старий рік і впустити новий.

Також у Британії вважають, що Санта подорожує на віслюку, тому діти залишають у своїх черевиках сіно для тварини.

У Великій Британії заведено дарувати листівки до Нового року / Фото Unsplash

Франція

Пер Ноель (французька версія Миколая чи Санти) теж пересувається на віслюку. Він кладе подарунки у черевики, які діти залишають біля каміна.

Найпопулярніша новорічна традиція у Франції – це підпалювання різдвяного поліна, яке спеціально виготовляють на Різдво і тримають вдома до Нового року. Також розважаються лотереями, примірянням ковпаків та обсипанням один одного цукерками.

Їдять французи у новорічний вечір фуагру, запечену індичку або гуску, кров'яні ковбаси, боби, каштани, квасолю, лобстерів, омарів та дичину.

У Франції їдять індичку або гуску в новорічний вечір / Фото Unsplash

Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.

