Некоторые традиции могут показаться украинцам смешными или уже не актуальными. Тем не менее в чужих странах их придерживаются ради развлечения или исторической памяти.

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Италия

В Италии вместо Санты существует Баббо Натале . Интересно, что подарки в новогоднюю ночь приносит не он. Это делает добрая фея Бефана , которая оставляет их в чулках, подвешенных у камина. Зачастую итальянцы говорят, что непослушные дети могут найти пепел или уголь вместо подарков.

Одна из популярных традиций на Новый год в Италии – выбрасывание старых вещей из окон. Таким образом жители все лишнее и ненужное не берут с собой в следующий год, чтобы вместо этого появилось что-то лучшее.

Есть на новогодние праздники в стране заведено орехи, чечевицу и виноград. Эти продукты символизируют благополучие, здоровье и долголетие.

1 января принято приносить в дом воду из источника. Вода с веточкой оливы является традиционным сувениром. А если на следующий день после нового года встретить на улице летнего горбуна, то это хорошая примета: значит, год будет счастливым.

В Италии принято есть виноград на Новый год / Фото Unsplash

Нидерланды

В Нидерландах Новый год принято встречать за праздничным столом в кругу семьи. На стол подают особые новогодние печенья и вафли, а также традиционный новогодний слэм , который готовят из молока, чая, сахара, цедры лимона, гвоздики, корицы, шафрана и мускатного ореха.

Встречать новогоднюю ночь в стране любят с фейерверками. До пандемии популярны были громкие клубные вечеринки.

А по старой традиции, 1 января многие из нидерландцев отправляются в Гаагу, чтобы искупаться в ледяном Северном море.

В Нидерландах часто на зимние праздники погружаются в холодную воду / Фото Unsplash

Великобритания

Именно в Лондоне зародилась традиция обмениваться открытками к Новому году. Первую новогоднюю открытку здесь опубликовали еще в 1843 году в Лондоне. С этого времени традиция не теряет популярности. Каждый год каждый житель Великобритании получает к праздникам множество карт с поздравлениями.

В полночь, когда наступает Новый год, на полную мощь бьют в колокол. Считается, что в этот момент влюбленные должны поцеловаться под ветвью омелы. А в домах открывают заднюю дверь, чтобы выпустить старый год и впустить новый.

Также в Британии считают, что Санта путешествует на ишаке, поэтому дети оставляют в своих ботинках сено для животного.

В Великобритании принято дарить открытки к Новому году / Фото Unsplash

Франция

Пер Ноэль (французская версия Николая или Санты) тоже передвигается на осле. Он кладет подарки в ботинки, которые дети оставляют у камина.

Самая популярная новогодняя традиция во Франции – это поджигание рождественского полена, которое специально производят на Рождество и держат дома до Нового года. Также развлекаются лотереями, одеваниями колпаков и обсыпанием друг друга конфетами.

Едят французы в новогодний вечер фуагру, запеченную индейку или гуся, кровяные колбасы, бобы, каштаны, фасоль, лобстеров, омаров и мясо диких животных.

Во Франции едят индейку или гуся в новогодний вечер / Фото Unsplash

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