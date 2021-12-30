Власниця піар-агенції Ольга Самофалова розповіла, як заведено зустрічати Новий рік у Нью-Йорку. Вона описала початок святкування, їжу, подарунки, тематичний одяг та традицію прикрашання ялинки.

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Початок святкування

Моя подруга живе у теплій Каліфорнії й прилітає до Нью-Йорка лише тоді, коли в місті стає холодно. У неї ніби вбудований будильник, який повідомляє: листя на деревах не залишилося, холод ще той – час брати квитки до Нью-Йорка. І щороку повідомлення про її приїзд символізує початок різдвяних свят,

– ділиться Ольга Самофалова.

За словами Ольги, жителі Нью-Йорка починають готуватися до зимових свят після Дня Подяки (останнього вікенду листопада). Тоді відкриваються різдвяні та ялинкові ринки, декоруються вітрини магазинів, спалахують вогні на ялинці в Рокфеллер-центрі та утворюються величезні черги за подарунками.

У цей естетичний період, на думку українки, саме час кататися на ковзанах в Централ Парку та зустрічатися з друзями на святкових шоу (наприклад, Rockettes в Radio City Hall, якому наступного року виповниться 90 років, або шоу поїздів New York Botanical Garden).

Ольга Самофалова / Фото 23-59

Святкові застілля

Жителі Америки насиченіше святкують Різдво, а не Новий рік. Тобто, традиційні застілля відбуваються 25 грудня. Саме у ніч на 25 грудня Санта Клаус кладе подарунки під ялинку, тому до його приходу все має бути готовим, зауважує Ольга. Проте, у новорічну ніч теж заведено сідати за святковий стіл, хоч на ньому вже не так багато страв, як на Різдво.

У Нью-Йорку не святкують Новий Рік, як і в нашій сім’ї, але тазик олів’є та ігристе, звісно, залишилися незмінними атрибутами цієї ночі,

– каже Ольга Самофалова.

В Америці заведено сідати за святковий стіл на Різдво та Новий рік / Фото Unsplash

Подарунки

У США дуже популярною є традиція Таємного Санти. Це анонімна церемонія обміну подарунками. Її практикують і в родинах, і серед друзів, і серед колег на роботі.

Для справедливості, подарунки заведено купувати на точну суму (ліміт встановлюють напередодні). Люди тягнуть номерки по колу, а після цього беруть свої подарунки. Таким чином всі отримують увагу та задоволення від процесу.

У США дуже популярною є традиція Таємного Санти / Фото Unsplash

Ялинка

Ольга Самофалова віддає перевагу живій ялинці. Такі дерева спеціально вирощують на відповідних фермах. Прикрашають ялинку здебільшого іграшками ручної роботи. Взагалі жителі Америки цінують унікальні ялинкові прикраси.

До речі, в нашому різдвяному арсеналі є навіть іграшки made in Ukraine, куплені в магазинчику під будинком,

– зазначає Ольга.

У США цінують унікальні ялинкові прикраси / Фото Unsplash

Святковий одяг

Паєтки, як атрибут новорічного одягу, популярні серед американців. Проте, найчастіше до Нового року жителі США купують однакові картаті піжами та ugly sweaters (потворні светри) з оленями та іншою різдвяно-новорічною символікою. Напередодні свят часто проводять вечірки саме з таким кумедним дрес-кодом. Українка зізнається, що теж думає придбати собі такий тематичний светр.

У США заведено одягати на зимові свята светри з оленями / Фото Unsplash