Як зекономити на знятті готівки і як не заблукати в метро: 7 секретів зручного життя у Барселоні
Джерело:ютуб-канал MeGustaTV
Барселона – місто лайфхаків та можливостей! Тому ловіть кілька хитростей, які спростять вам життя в одному з мегаполісів Іспанії.
Зібрали кілька порад, які допоможуть вам зручно користуватися різними видами транспорту в Барселоні, заощадити на відвідуванні місцевих музеїв та багато інших лайфхаків для комфортного проживання. Ця добірка буде корисною як для місцевих жителів, так і для резидентів з посвідкою на проживання та просто мандрівників.
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7 порад для комфортного життя у Барселоні
Поліція та необхідні сервіси поруч
Якщо ви забули взяти з собою фото на подання документів у поліції на Rambla de Guipuscoa 74, то ви зможете його зробити навпроти відділення. Сплатити мито також можна далеко від поліції – в банку BBVA за адресою Rambla de Guipiscoa 131.
Кольорові квадратики покращують навігацію в метро
Зверху, при кожному вході на будь-яку станцію метро Барселони, є кольорові квадрати з номером лінії. Це особливо зручно на станціях, де є переходи на інші гілки. За кольором і номером першого квадратика ви можете визначити, на яку саме гілку ви потрапите, а за кольором інших – ви побачите, на які гілки можна перейти.
Проїзні для користування транспортом Барселони
Безлімітний місячний квиток на всі види транспорту тепер коштує вдвічі дешевше! Замість 40 євро ви заплатите лише 20 євро. А найпопулярніший квиток на 10 поїздок – T-Casual тепер коштує 7,95 євро.
Купити проїзний можна в метро, у тютюновому магазині та в газетному кіоску. А безконтактний проїзний T Mobilitat можна поповнити у платіжних автоматах та за допомогою мобільного телефону.
Користуйтеся Gaudir Mes
Ця картка дозволяє відвідувати багато музеїв безкоштовно або отримувати знижки на вхід. Які бонуси вона дає? Вільний вхід у такі музеї:
- Фортеця Монжуїк
- Музей Фредеріка Мареса
- Музей музики
- Монументальна зона парку Гуель
- Музей етнології та світової культури
А також власникам Gaudir Mes доступна знижка на відвідування зоопарку. Щоб отримати цю картку, необхідно зареєструватися в Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), попередньо записавшись на прийом.
EOI – безкоштовні мовні курси
Майже в кожному районі Барселони є центри вивчення мов. У таких школах можна вивчати іспанську, каталонську, англійську та французьку мови. Програма розрахована на 2 заняття на тиждень і передбачає проходження одного рівня мови протягом року. При цьому ви заплатите лише 20 євро, і ці гроші йдуть на матеріали для навчання.
До програми долучаються і ті школи, які передбачають інтенсивне навчання. Вартість таких курсів складає близько 300 євро за 4 місяці, але за цей час ви проходите один рівень мови.
Мінімальна комісія на зняття готівки
Знімаючи гроші з картки, ви повинні бути готові, що комісія за операцію відрізняється в залежності від банків. Найменша комісія у банках Sabadell, Deutsche Bank та Bankinter.
Пересувайтеся містом на велосипедах Bicing
Bicing – це мережа міських велосипедів у Барселоні. Розрахований цей сервіс тільки на резидентів. Тобто у вас має бути карта TIE чи NIE. Для того, щоб користуватися велосипедами, потрібно оформити абонемент і ви отримаєте пластикову картку поштою. Річний абонемент коштує 50 євро. Він дає право використовувати велосипеди протягом 30 хвилин для кожної подорожі.