Собрали несколько советов, которые помогут вам удобно пользоваться различными видами транспорта в Барселоне, сэкономить на посещении местных музеев и многих других лайфхаков для комфортного проживания. Эта подборка будет полезна как местным жителям, так и резидентам с видом на проживание и просто путешественниками.

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7 советов для комфортной жизни в Барселоне

Полиция и необходимые сервисы рядом

Если вы забыли взять с собой фото для подачи документов в полиции на Rambla de Guipuscoa 74, то вы сможете его сделать напротив отделения. О платить пошлину также можно недалеко от полиции – в банке BBVA по адресу Rambla de Guipiscoa 131.

Цветные квадратики улучшают навигацию в метро

Сверху, при каждом входе на любую станцию ​​метро Барселоны, есть цветные квадраты с номером линии. Это особенно удобно на станциях, где есть переходы на другие ветки. По цвету и номеру первого квадратика вы можете определить, на какую ветку вы попадете, а по цвету других – вы увидите, на какие ветки можно перейти.

Проездные для пользования транспортом

Безлимитный месячный билет на все виды транспорта теперь стоит вдвое дешевле! Вместо 40 евро вы заплатите всего 20 евро. А самый популярный билет на 10 поездок – T-Casual теперь стоит 7,95 евро.

Купить проездной можно в метро, ​​в табачном магазине и в газетном киоске. Бесконтактный проездной T Mobilitat можно пополнить в платежных автоматах и ​​с помощью мобильного телефона.

Используйте Gaudir Mes

Эта карточка позволяет посещать многие музеи бесплатно или получать скидки на вход. Какие бонусы она дает? Свободный вход в следующие музеи:

Крепость Монжуик

Музей Фредерика Мареса

Музей музыки

Монументальная зона парка Гуэль

Музей этнологии и мировой культуры

А также владельцам Gaudir Mes доступна скидка на посещение зоопарка. Для получения этой карты необходимо зарегистрироваться в Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), предварительно записавшись на прием.

EOI – бесплатные языковые курсы

Практически в каждом районе Барселоны есть центры изучения языков. В таких школах можно изучать испанский, каталонский, английский и французский языки. Программа рассчитана на 2 занятия в неделю и предусматривает прохождение одного уровня языка в течение года. При этом вы заплатите всего 20 евро, и эти деньги идут на учебные материалы.

К программе приобщаются и те школы, которые предусматривают интенсивное обучение. Стоимость таких курсов составляет около 300 евро за 4 месяца, но за это время вы проходите один уровень языка.

Минимальная комиссия на снятие наличных

Снимая деньги с карты, вы должны быть готовы к тому, что комиссия за операцию отличается в зависимости от банков. Самая маленькая комиссия в банках Sabadell, Deutsche Bank и Bankinter.

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