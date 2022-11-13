Зібрали кілька порад, які допоможуть вам зручно користуватися різними видами транспорту в Барселоні, заощадити на відвідуванні місцевих музеїв та багато інших лайфхаків для комфортного проживання. Ця добірка буде корисною як для місцевих жителів, так і для резидентів з посвідкою на проживання та просто мандрівників.

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7 порад для комфортного життя у Барселоні

Поліція та необхідні сервіси поруч

Якщо ви забули взяти з собою фото на подання документів у поліції на Rambla de Guipuscoa 74, то ви зможете його зробити навпроти відділення. Сплатити мито також можна далеко від поліції – в банку BBVA за адресою Rambla de Guipiscoa 131.

Кольорові квадратики покращують навігацію в метро

Зверху, при кожному вході на будь-яку станцію метро Барселони, є кольорові квадрати з номером лінії. Це особливо зручно на станціях, де є переходи на інші гілки. За кольором і номером першого квадратика ви можете визначити, на яку саме гілку ви потрапите, а за кольором інших – ви побачите, на які гілки можна перейти.

Проїзні для користування транспортом Барселони

Безлімітний місячний квиток на всі види транспорту тепер коштує вдвічі дешевше! Замість 40 євро ви заплатите лише 20 євро. А найпопулярніший квиток на 10 поїздок – T-Casual тепер коштує 7,95 євро.

Купити проїзний можна в метро, ​​у тютюновому магазині та в газетному кіоску. А безконтактний проїзний T Mobilitat можна поповнити у платіжних автоматах та за допомогою мобільного телефону.

Користуйтеся Gaudir Mes

Ця картка дозволяє відвідувати багато музеїв безкоштовно або отримувати знижки на вхід. Які бонуси вона дає? Вільний вхід у такі музеї:

Фортеця Монжуїк

Музей Фредеріка Мареса

Музей музики

Монументальна зона парку Гуель

Музей етнології та світової культури

А також власникам Gaudir Mes доступна знижка на відвідування зоопарку. Щоб отримати цю картку, необхідно зареєструватися в Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), попередньо записавшись на прийом.

EOI – безкоштовні мовні курси

Майже в кожному районі Барселони є центри вивчення мов. У таких школах можна вивчати іспанську, каталонську, англійську та французьку мови. Програма розрахована на 2 заняття на тиждень і передбачає проходження одного рівня мови протягом року. При цьому ви заплатите лише 20 євро, і ці гроші йдуть на матеріали для навчання.

До програми долучаються і ті школи, які передбачають інтенсивне навчання. Вартість таких курсів складає близько 300 євро за 4 місяці, але за цей час ви проходите один рівень мови.

Мінімальна комісія на зняття готівки

Знімаючи гроші з картки, ви повинні бути готові, що комісія за операцію відрізняється в залежності від банків. Найменша комісія у банках Sabadell, Deutsche Bank та Bankinter.

Пересувайтеся містом на велосипедах Bicing

Bicing – це мережа міських велосипедів у Барселоні. Розрахований цей сервіс тільки на резидентів. Тобто у вас має бути карта TIE чи NIE. Для того, щоб користуватися велосипедами, потрібно оформити абонемент і ви отримаєте пластикову картку поштою. Річний абонемент коштує 50 євро. Він дає право використовувати велосипеди протягом 30 хвилин для кожної подорожі.