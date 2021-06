У висловах люб'язності головне – не переборщити. Тоді приємні слова можуть здатися нещирими, навіть саркастичними, і сформувати недовіру до того, хто їх промовив. Комплімент має бути лаконічним і водночас вишуканим. До вашої уваги – кілька таких вдалих зразків англійською мовою.

Компліменти англійською мовою

To look like a million dollars – виглядати на мільйон.

Вислів застосовують, коли хочуть звернути увагу на те, що людина виглядає розкішно. Такий комплімент можна зробити, наприклад, дівчині під час шкільного випускного вечора або колезі на тематичній корпоративній вечірці.

Приклад: With a tan and a new hairstyle she looked a million dollars! – Із засмагою та новою зачіскою вона виглядала на мільйон доларів!

To look like a million dollars означає виглядати на мільйон / Фото Unsplash

Pretty as a picture – в Україні кажуть так: як намальований чи як намальована.

Словосполучення використовується в значенні дуже гарний або гарна. Тобто, людина настільки вродлива, наче образ з картини.

Приклад: She looked pretty as a picture in her new hat. – Вона виглядала гарно, як намальована, у своєму новому капелюсі.

Pretty as a picture означає неймовірно гарна, як з картинки / Фото Unsplash

Dressed up to the nines – вдягнутий дуже елегантно, досконало.

Стриманий комплімент, який може бути адресованим як жінці, так і чоловікові. Фраза застосовується, коли людина хоче звернути увагу на чийсь гарний смак та доречний наряд.

Приклад: The movie stars were dressed to the nines during the awards ceremony. – Під час церемонії нагородження кінозірки були одягнені досконало.

Dressed up to the nines кажуть, коли людина вдягнена бездоганно / Фото Unsplash

To dazzle someone – осліплювати, вражати когось.

Таку фразу можна сказати, коли хтось справив на вас сильне враження і ви не очікували, що вигляд цієї людини може бути таким ефектним.

Приклад: I was dazzled by his charm and good looks. – Я була засліплена його чарівністю та хорошим виглядом.

To dazzle someone означає осліплювати, вражати когось / Фото Unsplash

To be perfect just the way that you are – бути чудовим, таким, яким є.

В Україні під час привітання теж часто бажають винуватцям свята бути такими, якими вони є. Тобто, людина має весь потрібний набір хороших рис і єдине, що їй можна зичити – це наснаги зберегти свої чудові якості.

Приклад: You are perfect just the way that you are. – Ви ідеальні саме такими, якими ви є.

To be perfect just the way that you are означає бути чудовим, таким, яким є / Фото Unsplash

How well you look! – Як добре ви виглядаєте!

Ще один лаконічний спосіб звернути увагу на зовнішній вигляд людини. Краще, якщо після цієї фрази уточнити, що саме вам сподобалося в образі співрозмовника: зачіска, костюм чи елегантний шарф. Так комплімент виглядатиме уважнішим.

Приклад: How well you look! That dress really suits you. – Як добре ви виглядаєте! Ця сукня вам направду личить.

How well you look означає, що людина має дуже гарний вигляд / Фото Unsplash

To be great at doing something – робити щось дуже добре.

Хвалити можна не лише зовнішні якості, але й вміння людини та її таланти. Якщо господиня свята смачно готує чи запрошений гість гарно танцює, не буде зайвим звернути на це увагу.

Приклад: You‘re great at dancing. – Ви чудово танцюєте.

To be great at doing something означає робити щось дуже добре / Фото Unsplash