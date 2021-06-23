У висловах люб'язності головне – не переборщити. Тоді приємні слова можуть здатися нещирими, навіть саркастичними, і сформувати недовіру до того, хто їх промовив. Комплімент має бути лаконічним і водночас вишуканим. До вашої уваги – кілька таких вдалих зразків англійською мовою.
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Компліменти англійською мовою
To look like a million dollars – виглядати на мільйон.
Вислів застосовують, коли хочуть звернути увагу на те, що людина виглядає розкішно. Такий комплімент можна зробити, наприклад, дівчині під час шкільного випускного вечора або колезі на тематичній корпоративній вечірці.
To look like a million dollars означає виглядати на мільйон / Фото Unsplash
Pretty as a picture – в Україні кажуть так: як намальований чи як намальована.
Словосполучення використовується в значенні дуже гарний або гарна. Тобто, людина настільки вродлива, наче образ з картини.
Pretty as a picture означає неймовірно гарна, як з картинки / Фото Unsplash
Dressed up to the nines – вдягнутий дуже елегантно, досконало.
Стриманий комплімент, який може бути адресованим як жінці, так і чоловікові. Фраза застосовується, коли людина хоче звернути увагу на чийсь гарний смак та доречний наряд.
Dressed up to the nines кажуть, коли людина вдягнена бездоганно / Фото Unsplash
To dazzle someone – осліплювати, вражати когось.
Таку фразу можна сказати, коли хтось справив на вас сильне враження і ви не очікували, що вигляд цієї людини може бути таким ефектним.
To dazzle someone означає осліплювати, вражати когось / Фото Unsplash
To be perfect just the way that you are – бути чудовим, таким, яким є.
В Україні під час привітання теж часто бажають винуватцям свята бути такими, якими вони є. Тобто, людина має весь потрібний набір хороших рис і єдине, що їй можна зичити – це наснаги зберегти свої чудові якості.
To be perfect just the way that you are означає бути чудовим, таким, яким є / Фото Unsplash
How well you look! – Як добре ви виглядаєте!
Ще один лаконічний спосіб звернути увагу на зовнішній вигляд людини. Краще, якщо після цієї фрази уточнити, що саме вам сподобалося в образі співрозмовника: зачіска, костюм чи елегантний шарф. Так комплімент виглядатиме уважнішим.
How well you look означає, що людина має дуже гарний вигляд / Фото Unsplash
To be great at doing something – робити щось дуже добре.
Хвалити можна не лише зовнішні якості, але й вміння людини та її таланти. Якщо господиня свята смачно готує чи запрошений гість гарно танцює, не буде зайвим звернути на це увагу.
To be great at doing something означає робити щось дуже добре / Фото Unsplash