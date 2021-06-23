В выражениях любезности главное – не переборщить. Тогда приятные слова могут показаться неискренними, даже саркастическими, и сформировать недоверие к тому, кто их сказал. Комплимент должен быть лаконичным и одновременно изысканным. Вашему вниманию – несколько таких удачных образцов на английском языке.
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Комплименты на английском языке
To look like a million dollars – выглядеть на миллион.
Выражение применяют, когда хотят обратить внимание на то, что человек выглядит роскошно. Такой комплимент можно сделать, например, девушке во время школьного выпускного вечера или коллеге на тематической корпоративной вечеринке.
To look like a million dollars значит выглядеть на миллион / Фото Unsplash
Pretty as a picture – в Украине говорят так: как нарисованный или как нарисованная.
Словосочетание используется в значении очень хороший или хорошая. То есть, человек настолько красив, как образ из картинки.
Pretty as a picture означает невероятно красива, как с картинки / Фото Unsplash
Dressed up to the nines – одетый очень элегантно, безупречно.
Сдержанный комплимент, который может быть адресованным как женщине, так и мужчине. Фраза применяется, когда человек хочет обратить внимание на чей-то хороший вкус и уместный наряд.
Dressed up to the nines говорят, когда человек одет безупречно / Фото Unsplash
To dazzle someone – ослеплять кого-то (красотой).
Такую фразу можно сказать, когда кто-то произвел на вас сильное впечатление и вы не ожидали, что вид этого человека может быть таким эффектным.
To dazzle someone означает ослеплять, поражать кого-то красотой / Фото Unsplash
To be perfect just the way that you are – быть чудесным, таким, каким есть.
В Украине во время приветствия тоже часто желают виновникам праздника быть такими, какие они есть. То есть, человек имеет весь необходимый набор хороших черт и единственное, что ему можно желать – это сохранить свои замечательные качества.
To be perfect just the way that you are значит быть замечательным, таким, каков / Фото Unsplash
How well you look! – Как хорошо вы выглядите!
Еще один лаконичный способ обратить внимание на внешний вид человека. Лучше, если после этой фразы уточнить, что именно вам понравилось в образе собеседника: прическа, костюм или элегантный шарф. Так комплимент будет выглядеть внимательным.
How well you look означает, что человек имеет очень красивый вид / Фото Unsplash
To be great at doing something – делать что-то очень хорошо.
Хвалить можно не только внешние качества, но и умение человека и его таланты. Если хозяйка праздника вкусно готовит или приглашенный гость хорошо танцует, не будет лишним обратить на это внимание.
To be great at doing something означает делать что-то очень хорошо / Фото Unsplash