Як отримати незабутні фото з відпустки: тревел-експерти назвали лайфхаки

Камерні фотосесії – один з найулюбленіших моментів у мандрівці для багатьох. Водночас тревел-експерти вказали на важливий момент.

Дуже часто туристи фотографують все прекрасне навколо, не намагаючись "вписати" себе та рідних у місцеві пейзажі. Тревел-репортерка Келсі Борресен зауважує, що фото Ейфелевої вежі або Рейнського водоспаду матимуть набагато більшу цінність, якщо на них будете ви, ваші рідні та друзі.

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Звичайні фото завжди можна скачати з інтернету. Тим часом світлини на тлі світових локацій у колі близьких – справжній скарб.



Безособові фото варто робити, якщо це доставляє радість / Unsplash

Окрім того, Келсі зауважує: раніше люди були змушені обходитися обмеженою кількістю кадрів на плівці. Тим часом зараз всі можливості – відкриті.

Тревел-блогер Шон Лау підтримав Келсі. Він зауважив, що фото з друзями та сім'єю є найкращою частиною світлин з відпустки.

Коли ми озираємося на наші фотографії, ми згадуємо сміх і веселощі, які ми провели з нашими близькими, а не те, який красивий мали вигляд Біг-Бен чи Ейфелева вежа. Якби ми просто хотіли гарних фотографій місця, ми могли б знайти безліч в Інтернеті. Але саме ті моменти з людьми, які нам не байдужі, роблять наші подорожі особливими та незабутніми,

– розповів Лау.

Саме тому так важливо робити пам'ятні світлини. Вони – наш телепорт у найкращі миті в колі близьких.