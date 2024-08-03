Очень часто туристы фотографируют все прекрасное вокруг, не пытаясь "вписать" себя и родных в местные пейзажи. Тревел-репортер Келси Борресен замечает, что фото Эйфелевой башни или Рейнского водопада будут иметь гораздо большую ценность, если на них будете вы, ваши родные и друзья.

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Обычные фото всегда можно скачать из интернета. Между тем фотографии на фоне мировых локаций в кругу близких – настоящее сокровище.



Безличные фото стоит делать, если это доставляет радость / Unsplash

Кроме того, Келси замечает: раньше люди были вынуждены обходиться ограниченным количеством кадров на пленке. Между тем сейчас все возможности – открыты.

Тревел-блогер Шон Лау поддержал Келси. Он заметил, что фото с друзьями и семьей является лучшей частью фотографий из отпуска.

Когда мы оглядываемся на наши фотографии, мы вспоминаем смех и веселье, которые мы провели с нашими близкими, а не то, как красиво выглядели Биг-Бен или Эйфелева башня. Если бы мы просто хотели красивых фотографий места, мы могли бы найти множество в Интернете. Но именно те моменты с людьми, которые нам не безразличны, делают наши путешествия особенными и незабываемыми,

– рассказал Лау.

Именно поэтому так важно делать памятные фотографии. Они – наш телепорт в лучшие мгновения в кругу близких.