Як знайти школу, коледж або дитсадок за кордоном: корисний чат-бот

На тлі російсько-української війни мільйони сімей були змушені шукати прихистку в інших країнах. Щоб діти й надалі мали можливість отримувати освіту, МОН України запустило чат-бот EducationUaBot.

Він допоможе знайти необхідну інформацію, щоб повернутися до навчального процесу, де б ви не були. В EducationUa зібрані дані по кожній країні, є додаткові корисні ресурси з вивчення мов та специфіка освітнього процесу, як за кордоном, так і в Україні.

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Яку інформацію можна знайти в EducationUaBot

пошук садочка, школи або коледжа за кордоном;

онлайн-навчання в Україні та вступна кампанія-2022;

відновлення особистих документів про освіту;

продовження викладання та роботи під час війни в освітньому секторі;

повернення до навчання (незалежно від місця перебування).

ресурси, що нададуть психологічну підтримку.

При цьому тимчасовий захист, який надають країни ЄС українцям, дозволяє дітям безкоштовно відвідувати школи і садочки.

З університетами ситуація складніша – вам необхідно шукати спеціальні програми, за якими переводять українських студентів до закордонних вишів.

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