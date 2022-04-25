Як знайти школу, коледж або дитсадок за кордоном: корисний чат-бот
Джерело:Евакуація.City
На тлі російсько-української війни мільйони сімей були змушені шукати прихистку в інших країнах. Щоб діти й надалі мали можливість отримувати освіту, МОН України запустило чат-бот EducationUaBot.
Він допоможе знайти необхідну інформацію, щоб повернутися до навчального процесу, де б ви не були. В EducationUa зібрані дані по кожній країні, є додаткові корисні ресурси з вивчення мов та специфіка освітнього процесу, як за кордоном, так і в Україні.
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Яку інформацію можна знайти в EducationUaBot
- пошук садочка, школи або коледжа за кордоном;
- онлайн-навчання в Україні та вступна кампанія-2022;
- відновлення особистих документів про освіту;
- продовження викладання та роботи під час війни в освітньому секторі;
- повернення до навчання (незалежно від місця перебування).
- ресурси, що нададуть психологічну підтримку.
При цьому тимчасовий захист, який надають країни ЄС українцям, дозволяє дітям безкоштовно відвідувати школи і садочки.
З університетами ситуація складніша – вам необхідно шукати спеціальні програми, за якими переводять українських студентів до закордонних вишів.
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