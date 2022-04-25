Он поможет найти необходимую информацию, чтобы вернуться в учебный процесс, где бы вы ни были. В EducationUa собраны данные по каждой стране, есть дополнительные полезные ресурсы для изучения языков и специфика образовательного процесса, как за рубежом, так и в Украине.

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Какую информацию можно найти в EducationUaBot

поиск садика, школы или колледжа за границей;

онлайн-обучение в Украине и вступительная кампания-2022;

восстановление личных документов об образовании;

продолжение преподавания и работы во время войны в образовательном секторе;

возвращение к обучению (независимо от места нахождения).

ресурсы, которые окажут психологическую поддержку.

При этом временная защита, предоставляемая странами ЕС украинцам, позволяет детям бесплатно посещать школы и садики.

С университетами ситуация более сложная – вам необходимо искать специальные программы, по которым переводят украинских студентов в зарубежные вузы.

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