У Варшаві пройде семінар для українських емігранток, які хочуть працювати в Польщі

Польща створює для українських біженців все більше можливостей, які допомагають влаштуватися в країні. На цей раз у Варшаві запланований семінар, який краще познайомить емігрантів з польським ринком праці.

Так, у столиці Польщі пройде триденний інтенсивний семінар REPOWER. Leadership Programme. Він розрахований на українських емігранток, які хотіли б залишитися працювати в країні. Програму навчання для майбутніх лідерок запускає Центр Мєрошевського, який покриває витрати на проживання, харчування та транспорт (до 300 євро).

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Під час семінару колишній британський посол Шарль Кравфорд навчить учасниць, як виступати перед публікою так, щоб їх слухав увесь зал. А ще експерт поділиться секретами, як вести переговори і заходи та як показати себе на співбесіді з найкращої сторони.

Українки також візьмуть участь у зустрічі, присвяченій темі польського ринку праці, де серед іншого навчаться складати хороше резюме. Крім цього, учасниці створять свої профілі у мережі LinkedIn і навчаться їх ефективно вести.

Деталі та умови навчання