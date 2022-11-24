В столице Польши пройдет трехдневный интенсивный семинар REPOWER. Leadership Programme. Он рассчитан на украинских эмигранток, которые хотели бы остаться работать в стране. Программу обучения для будущих лидеров запускает Центр Мерошевского, покрывающий расходы на проживание, питание и транспорт (до 300 евро).
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В ходе семинара бывший британский посол Шарль Кравфорд научит участниц, как выступать перед публикой так, чтобы их слушал весь зал. А еще эксперт поделится секретами, как вести переговоры и мероприятия, и как показать себя на собеседовании с лучшей стороны.
Украинки также примут участие во встрече, посвященной теме польского рынка труда, где, среди прочего, научатся составлять хорошее резюме. Кроме этого, участники создадут свои профили в сети LinkedIn и научатся их эффективно вести.
Детали и условия обучения
- Семинар состоится в Варшаве 9 – 11 декабря 2022 года
- Возраст кандидаток – до 40 лет
- Участницы должны свободно владеть английским языком
- Конечный срок подачи заявок — 25 ноября 2022 года
- Резюме и мотивационное письмо на английском языке с ответом на вопрос "Почему ты хочешь стать частью программы REPOWER?" необходимо отправить на электронный ящик kontakt@mieroszewski.pl.