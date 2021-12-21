Про це розповідає аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі (GUS). Лише в третьому кварталі поточного року у Польщі оголосили про створення понад 132 тисяч нових робочих місць. Таким чином на одне ліквідоване місце праці припадає понад два новостворених.

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Де у Польщі є вакансії для українців

Розвиток польської економіки неможливий без українських працівників. Тому з нового року польський уряд спрощує легалізацію проживання та працевлаштування для іноземців. Це має допомогти утримати українських трудових мігрантів в Польщі,

– прокоментував ситуацію генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Найпомітніше за попередній квартал у Польщі збільшилася кількість вакансій у сфері промисловості – на 8,3 тисячі у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Усе тому, що ця галузь стрімко відновлюється та розвивається. За даними Головного статистичного управління (GUS) промислове виробництво в листопаді зросло на більше як 15% у порівнянні з минулим роком і на 5,3% у порівнянні з жовтнем. Усе завдяки розвитку промислової переробки (збільшення на 13,0% за рік), відновленню ланцюгу поставок і доступності комплектуючих з Азії та росту внутрішнього виробництва одягу (на 10,1%) та харчових продуктів (10,8%).

Наразі найбільше місць праці для українців в Польщі є у переробній промисловості – 34,3 тисячі робочих місць. Також працівників бракує у таких галузях:

будівництво – 22,5 тисячі вакансій;

торгівля та ремонт автотранспортних засобів – 19,3 тисячі вакансій.

Варто зазначити, що у 7 разів збільшилася кількість вакансій й у готельній сфері та гастрономії.

Також в інформаційно-комунікаційній сфері за рік стало більше на 154,1% вакансій і на 244,1% новостворених робочих місць.

До слова, за даними Фонду соціального страхування, у Польщі працює 918 тисяч громадян України, а в січні їх може бути 1 мільйон.. Понад 300 тисяч українців мають тимчасовий дозвіл на проживання.

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