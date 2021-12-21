Об этом рассказывает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Главного статистического управления Польши (GUS) . Только в третьем квартале текущего года в Польше было объявлено о создании более 132 тысяч новых рабочих мест . Таким образом, на одно ликвидированное место труда приходится более двух новых.

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Где в Польше есть вакансии для украинцев

Развитие польской экономики невозможно без украинских работников. Поэтому с нового года польское правительство упрощает легализацию и трудоустройство для иностранцев. Это должно помочь удержать украинских трудовых мигрантов в Польше,

– прокомментировал ситуацию генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Заметнее всего за предыдущий квартал в Польше увеличилось количество вакансий в сфере промышленности – на 8,3 тысячи по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Все потому, что эта отрасль стремительно восстанавливается и развивается. По данным Главного статистического управления (GUS), промышленное производство в ноябре выросло на более чем 15% по сравнению с прошлым годом и на 5,3% по сравнению с октябрем. Все благодаря развитию промышленной переработки (увеличение на 13,0% в год), восстановлению цепи поставок и доступности комплектующих из Азии и росту внутреннего производства одежды (на 10,1%) и пищевых продуктов (10,8%).

Сейчас больше всего мест труда для украинцев в Польше есть в перерабатывающей промышленности – 34,3 тысячи рабочих мест . Также работников не хватает в таких отраслях:

строительство – 22,5 тысячи вакансий;

торговля и ремонт автотранспортных средств – 19,3 тысячи вакансий.

Стоит отметить, что в 7 раз увеличилось количество вакансий в гостиничной сфере и гастрономии.

Также в информационно-коммуникационной сфере за год стало больше на 154,1% вакансий и на 244,1% новых рабочих мест.

К слову, по данным Фонда социального страхования, в Польше работает 918 тысяч граждан Украины, а в январе их может быть 1 миллион. У более 300 тысяч украинцев есть временное разрешение на проживание.