Як зізнатися у коханні 30 мовами світу: приклади

Зізнання у романтичних почуттях звучать дивовижно будь-якою мовою. Адже одна коротка фраза "я тебе кохаю" щомиті робить щасливими людей у різних куточках світу. Пропонуємо розглянути приклади того, як звучить зізнання у коханні різними мовами світу.

Озброївшись цими знаннями, ви зможете здивувати кохану людину. Наприклад, спланувати мандрівку в омріяну закордонну локацію і там зізнатися у почуттях партнерові чи партнерці мовою цієї країни.

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Приклади

30 варіацій фрази "я тебе кохаю" з різних куточків світу:

Албанська – Unë të dua (у те дуа); Англійська – I love you (ай лав ю); Арабська – انا احبك (айна ахібуке); Білоруська – Я цябе кахаю (я цябе кахаю); Болгарська – Обичам те (обичям те); Гавайська – Aloha au iā 'oe (алоха ає я ое); Грецька – Σε αγαπώ (се ахапо); Грузинська – მიყვარხარт (мік варкхар); Данська – Jeg elsker dig (я елске да); Ірландська – Is breá liom tú (іс бре лайом те); Ісландська – ég elska þig (е елска піх); Іспанська – Te quiero (те кіеро); Італійська – Ti amo (ті амо); Китайська – 我愛你 (воа ай ні); Корейська – 사랑해 (саланьє); Литовська – Aš tave myliu (ес тав мулю); Німецька – Ich liebe dich (іш лібе діш); Норвезька – Jeg elsker deg (яй ельске дай); Польська – Kocham Cię (кохам чє); Португальська – Eu amo Você (ію амо восе); Тайська – ผมรักคุณ (пхум рак кхун); Турецька – Seni seviyorum (сіні сівіорум); Угорська – Szeretlek (зеретлек); Філіппінська – Mahal kita (махал кіта); Фінська – Minä rakastan sinua (міна раканстан сінуа); Французька – Je vous aime (же вуз ем); Хорватська – Volim te (волім те); Чеська – Miluji tě (милує тє); Шведська – Jag älskar dig (жьо елске дей); Японська – わたしは、あなたを愛しています (ваташі ва аната о аіштеймас).

Je vous aime – це зізнання у коханні французькою / Фото Unsplash