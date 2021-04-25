Як зізнатися у коханні 30 мовами світу: приклади

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Джерело:

24 канал

Зізнання у романтичних почуттях звучать дивовижно будь-якою мовою. Адже одна коротка фраза "я тебе кохаю" щомиті робить щасливими людей у різних куточках світу. Пропонуємо розглянути приклади того, як звучить зізнання у коханні різними мовами світу.

Озброївшись цими знаннями, ви зможете здивувати кохану людину. Наприклад, спланувати мандрівку в омріяну закордонну локацію і там зізнатися у почуттях партнерові чи партнерці мовою цієї країни.

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Приклади

30 варіацій фрази "я тебе кохаю" з різних куточків світу:

  1. Албанська – Unë të dua (у те дуа);
  2. Англійська – I love you (ай лав ю);
  3. Арабська – انا احبك (айна ахібуке);
  4. Білоруська – Я цябе кахаю (я цябе кахаю);
  5. Болгарська – Обичам те (обичям те);
  6. Гавайська – Aloha au iā 'oe (алоха ає я ое);
  7. Грецька – Σε αγαπώ (се ахапо);
  8. Грузинська – მიყვარხარт (мік варкхар);
  9. Данська – Jeg elsker dig (я елске да);
  10. Ірландська – Is breá liom tú (іс бре лайом те);
  11. Ісландська – ég elska þig (е елска піх);
  12. Іспанська – Te quiero (те кіеро);
  13. Італійська – Ti amo (ті амо);
  14. Китайська – 我愛你 (воа ай ні);
  15. Корейська – 사랑해 (саланьє);
  16. Литовська – Aš tave myliu (ес тав мулю);
  17. Німецька – Ich liebe dich (іш лібе діш);
  18. Норвезька – Jeg elsker deg (яй ельске дай);
  19. Польська – Kocham Cię (кохам чє);
  20. Португальська – Eu amo Você (ію амо восе);
  21. Тайська – ผมรักคุณ (пхум рак кхун);
  22. Турецька – Seni seviyorum (сіні сівіорум);
  23. Угорська – Szeretlek (зеретлек);
  24. Філіппінська – Mahal kita (махал кіта);
  25. Фінська – Minä rakastan sinua (міна раканстан сінуа);
  26. Французька – Je vous aime (же вуз ем);
  27. Хорватська – Volim te (волім те);
  28. Чеська – Miluji tě (милує тє);
  29. Шведська – Jag älskar dig (жьо елске дей);
  30. Японська – わたしは、あなたを愛しています (ваташі ва аната о аіштеймас).

Je vous aime – це зізнання у коханні французькою / Фото Unsplash